“Ellos deberían estar”: vecinos denuncian abandono policial en Equipetrol

Vecinos denunciaron una ausencia de patrullaje preventivo en el Cuarto Anillo de Equipetrol, en la capital cruceña, lo cual ha desatado críticas tras un violento asalto que dejó un herido. Los carnavaleros presentes en el lugar manifestaron su indignación ante la nula vigilancia en una zona que, según denuncian, ha quedado a merced de los delincuentes.

Un testigo presencial del ataque cuestionó duramente el vacío de autoridad mientras auxiliaba a una de las víctimas de su comparsa. “¿Por qué no hay policías, si siempre hay? Ellos deberían estar”, sentenció el ciudadano tras presenciar cómo un antisocial acuchillaba a una persona por la espalda.

El relato del testigo describe una situación de total vulnerabilidad donde el criminal actuó con impunidad absoluta frente a la mirada de los demás. “La estaba levantando y vino el hombre a decirme que no me meta; él me apuntó”, afirmó la fuente para evidenciar el riesgo al que se expuso.

