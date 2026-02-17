TEMAS DE HOY:
Mujer muerta CARNAVAL DE ORURO Carnaval de Sucre

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Ellos deberían estar”: vecinos denuncian abandono policial en Equipetrol

Indignación, miedo y reclamos marcaron la noche en la zona de Equipetrol, donde un violento intento de asalto dejó a una persona herida.

Ximena Rodriguez

17/02/2026 8:48

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Vecinos denunciaron una ausencia de patrullaje preventivo en el Cuarto Anillo de Equipetrol, en la capital cruceña, lo cual ha desatado críticas tras un violento asalto que dejó un herido. Los carnavaleros presentes en el lugar manifestaron su indignación ante la nula vigilancia en una zona que, según denuncian, ha quedado a merced de los delincuentes.

Un testigo presencial del ataque cuestionó duramente el vacío de autoridad mientras auxiliaba a una de las víctimas de su comparsa. “¿Por qué no hay policías, si siempre hay? Ellos deberían estar”, sentenció el ciudadano tras presenciar cómo un antisocial acuchillaba a una persona por la espalda.

El relato del testigo describe una situación de total vulnerabilidad donde el criminal actuó con impunidad absoluta frente a la mirada de los demás. “La estaba levantando y vino el hombre a decirme que no me meta; él me apuntó”, afirmó la fuente para evidenciar el riesgo al que se expuso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD