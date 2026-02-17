Clima en Bolivia el último día de Carnaval: entre el calor del oriente y los chubascos del occidente

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) presentó el reporte oficial para las ciudades capitales este martes 17 de febrero. La jornada se caracteriza por una marcada brecha térmica entre las regiones del altiplano y los llanos orientales.

En el eje troncal, Santa Cruz de la Sierra encabeza las temperaturas más altas del país con una máxima de 34°C. Por el contrario, la ciudad de El Alto registra el valor más bajo con una mínima de apenas 5°C durante las primeras horas.

Las ciudades de La Paz y Oruro comparten un pronóstico similar con máximas que alcanzarán los 21°C por la tarde. Sin embargo, el reporte advierte sobre la presencia de chubascos aislados que podrían intensificarse al finalizar el día.

Cochabamba y Sucre mantienen un ambiente templado con cielos mayormente nubosos y máximas de 27°C y 22°C, respectivamente. Se espera que la humedad en estas regiones se mantenga estable, aunque con nubosidad persistente en horario nocturno.

En el norte boliviano, la ciudad de Cobija se prepara para una jornada de inestabilidad climática y tormentas eléctricas. Pese a las precipitaciones, el termómetro en la capital de Pando llegará a los 32°C bajo condiciones de alta humedad.

Finalmente, el sur del país en Tarija disfrutará de una tarde calurosa con cielos despejados y una temperatura de 30°C. Trinidad también se suma a la ola de calor del oriente, proyectando una máxima de 33°C para el cierre de este martes.

Foto: Senamhi.

