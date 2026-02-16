Esta es la lista de heridos del accidente de tránsito registrado en la ruta Sucre-Potosí

El pasado sábado se registró un violento accidente de tránsito en la carretera Sucre–Potosí que movilizó a los equipos de emergencia tras registrarse once personas heridas el pasado sábado. El siniestro ocurrió específicamente en la comunidad de Otuyo, donde un bus y un minibús colisionaron de forma lateral.

Esta es la lista de heridos que ha publicado la Dirección de Tránsito del departamento de Potosí.

Brenda Villca Bravo (14)

Filemón Cayanpi Márquez (43)

Edgar Ávalos Arancibia (25)

Julio Francisco Cabrasuyo (68)

Gregoria Carvajal Sullca (56)

Inez Loaiza Anze (70)

Augusto Ayllón Checa (57)

Gimena Llanos (45)

Mauricio Anze Prieto (74)

Graciela Illanes (70)

Alejandra Puita Cabañas (51)

De acuerdo con la información, el incidente, protagonizado por un ómnibus de servicio interdepartamental y un minibús de transporte público, dejó como saldo daños materiales de consideración y las personas heridas fueron auxiliadas y trasladadas a centros de salud.

