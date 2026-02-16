TEMAS DE HOY:
Así cotiza el dólar en el mercado paralelo este lunes 16 de febrero en Bolivia

Estos valores sirven como referencia para transacciones cotidianas y operaciones comerciales que se realizan fuera del sistema financiero regulado.

Miguel Ángel Roca Villamontes

16/02/2026 7:35

La cotización del dólar en el mercado paralelo de Bolivia registra este lunes 16 de febrero de 2026 una variación mínima en comparación con la jornada anterior. De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,11 para la compra y Bs 9,09 para la venta.

En contraste, el Banco Central de Bolivia reporta para el inicio de semana una cotización de Bs 8,58 para la compra y Bs 8,76 para la venta en el mercado oficial. No obstante, el tipo de cambio oficial se mantiene sin modificaciones, en torno a Bs 6,96 para la compra y Bs 6,86 para la venta.

