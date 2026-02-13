¿Hasta qué hora se trabaja hoy? Gobierno fija horario y ratifica feriado por Carnaval

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispuso que este viernes 13 de febrero se aplique un horario especial en el marco de las celebraciones de Carnaval, tanto en el sector público como privado.

En el caso de las empresas e instituciones privadas, se estableció tolerancia laboral desde las 15:00 horas, debiendo cada entidad adecuar la medida según sus modalidades de trabajo y garantizando la continuidad de los servicios.

Jornada continua en oficinas públicas

A través del comunicado DGTHSO-005/26, la cartera de Estado informó que las oficinas públicas desarrollarán jornada continua de 08:00 a 15:00.

Las jefaturas deberán adoptar las previsiones necesarias para asegurar el normal funcionamiento de los servicios públicos durante ese horario.

La disposición se enmarca en las tradiciones culturales del Carnaval y la realización de las challas, como expresión de identidad y convivencia social.

Feriado nacional lunes y martes

Asimismo, el Ministerio recordó que los días lunes 16 y martes 17 de febrero se constituyen en feriados nacionales, con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

La determinación se sustenta en el Decreto Supremo N° 2750 y el Decreto Supremo N° 5521 del 13 de enero de 2026.

Con esta medida, las autoridades buscan facilitar la participación ciudadana en las festividades, manteniendo la atención en servicios esenciales.

