"Bolivia es bendecida": El galán Mario Cimarro queda maravillado por Uyuni y celebra el Jueves de Comadres

El reconocido actor, cantante y modelo cubano, Mario Cimarro, se encuentra de visita en el país y no ha escatimado en elogios para la cultura y los paisajes bolivianos. En una entrevista exclusiva con el programa 'Que No Me Pierda', el protagonista de éxitos internacionales confesó estar viviendo una experiencia mágica e inolvidable.

Cautivado por el Salar de Uyuni

Uno de los puntos altos de su travesía fue la visita al desierto de sal más grande del mundo. Cimarro describió su paso por Potosí con una emoción evidente que, según sus propias palabras, lo dejó sin aliento.

"Son bendecidos en Bolivia de tener un lugar tan mágico como Uyuni, me la pasé genial. Se me enchina la piel de recordarlo", expresó el actor, quien además compartió imágenes de su viaje en redes sociales para mostrar al mundo la majestuosidad del lugar.

Un "compadre" en el festejo de Comadres

Coincidiendo con las celebraciones de Carnaval, el intérprete participó activamente en el Jueves de Comadres. Se mostró fascinado por el significado detrás de esta tradición que resalta la unión y la lealtad.

"Es un honor que los bolivianos festejen la hermandad y la amistad. Intercambian canastas, toman licor y bailan mucho", destacó con alegría.

Aunque admitió que el tiempo le está quedando corto para probar la vasta cocina nacional, aseguró que ya ha degustado varios platos típicos y quedó impresionado por el sabor local.

El actor cerró su intervención con un cariñoso mensaje para sus seguidoras bolivianas, invitándolas a disfrutar del cierre de las celebraciones en la sede de Gobierno:

"Las quiero mucho, mi gente. Les mando un besotote. ¿Dónde andan? La última celebración es hoy aquí conmigo, con Mario en La Paz".

