Anderson necesita 75 mil bolivianos para una cirugía tras diagnóstico de cáncer

Después de cinco meses de tratamiento, la familia pide ayuda urgente a la población para costear la operación que podría cambiar el futuro del joven.
12/02/2026 0:01
Escuchar esta nota
Con apenas 19 años, Anderson Cuéllar enfrenta la batalla más dura de su vida. Hace cinco meses, un diagnóstico inesperado de cáncer en los huesos cambió por completo su rutina, sus estudios y sus sueños.
Una caída aparentemente normal dio paso a una hinchazón en su pierna que llevó a sus padres a buscar atención médica, y fue entonces cuando la familia recibió la noticia que nadie quiere escuchar.
Desde entonces, Anderson ha tenido que alejarse del colegio y reemplazar las aulas por consultas médicas, tratamientos y la incertidumbre constante sobre su salud.
“Yo solamente pido que nos puedan colaborar para poderle salvar la pierna a mi hijo. Si no le hacen la cirugía lo más pronto posible, pueden amputarle la pierna”, dijo Erika Gómez, madre de Anderson.
La familia ha buscado ayuda realizando kermeses y vendiendo productos en ferias, pero aún necesitan apoyo para reunir el monto requerido antes del viernes, fecha límite indicada por los médicos.
Anderson no se rinde. A pesar del dolor y la incertidumbre, mantiene la esperanza de volver a caminar, retomar sus estudios y ayudar a su familia.
“Para mí la noticia fue fuerte, pero decidí tomarlo bien. Sé que para todo hay un problema y para todo hay una salida”, expresó el joven. Su sueño es convertirse en profesor, especialmente de educación física,.
La campaña de ayuda ya está en marcha. Los interesados pueden colaborar comunicándose con los números: 780 04 055 - 780 49 061 - 770 08 907
