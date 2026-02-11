“La gente puede cargar con tranquilidad”: Mesas técnicas con sectores evaluarán el proceso de compensación

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha formalizado la activación del seguro para responder por las fallas mecánicas reportadas por la ciudadanía. Al respecto, Yussef Akly, presidente de la estatal, señaló que lo primero fue realizar la nota de activación para organizar la comisión técnica.

A partir de mañana, se instalarán mesas técnicas compuestas por representantes de diversos sectores y expertos de la compañía aseguradora.

"Estamos estableciendo los diferentes mecanismos bajo los cuales se va a construir esta compensación de manera muy ordenada y coordinada", explicó el ejecutivo.

La prioridad de estas reuniones es establecer una metodología expedita que logre viabilizar la situación. Akly subrayó que se aprovechará la experiencia de los seguros en siniestros para que los procedimientos y su aplicación sean totalmente claros para la población.

En paralelo al plan de resarcimiento, la estatal petrolera ha implementado controles de laboratorio más rigurosos y supervisión directa en los puntos de entrega. El titular de YPFB enfatizó que se están haciendo mejoras preventivas incorporando componentes y tecnologías que la región utiliza hace más de diez años.

La institución busca dar una solución definitiva al manejo de combustibles mediante la provisión de nuevos laboratorios y el uso de espumas estabilizadoras. "Le estamos dando toda la seriedad y queremos dar tranquilidad a la población de algo que nunca se hizo", afirmó el representante tras criticar gestiones pasadas.

La población puede acudir a las estaciones de servicio y cargar gasolina Especial o Premium con absoluta confianza en la calidad del producto. El presidente de la entidad concluyó asegurando que los usuarios pueden abastecerse con total tranquilidad mientras se consolidan estos cambios tecnológicos.

