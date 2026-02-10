Esther Soria se muestra sin filtros en entrevista y habla de Cochabamba

La candidata a la Gobernación de Cochabamba por la alianza Unidos, Esther Soria Gonzales, participó en el segmento Detector de Mentiras del programa El Mañanero de la Red Uno, conducido por el Dr. Otto Fraude, donde habló sobre su vida personal, su trayectoria política y su visión sobre la situación del departamento.

Durante la entrevista, Soria, de 49 años, compartió aspectos personales y familiares, además de recordar su trayectoria política como asambleísta departamental entre 2015 y 2019 y gobernadora interina de Cochabamba entre 2019 y 2021.

Señaló que no está casada, es madre de tres hijas y que sus allegados la llaman de cariño “Choquita”.

Comentó que disfruta compartir en celebraciones como el festejo de comadres y que entre sus pasatiempos están cocinar y bailar.

Indicó que le gusta preparar platos criollos, especialmente la chanka de pollo, y destacó el uchucu, un plato típico de su provincia Mizque, elaborado con flor de chilijchi como uno de sus favoritos.

También reconoció que en su etapa como autoridad departamental solía “renegar más”, incluso llamando la atención a funcionarios cuando era necesario.

En el ámbito político, Soria fue crítica con las actuales autoridades, señalando que Cochabamba se encuentra postergada porque, a su juicio, las gestiones de turno no atendieron las principales necesidades del departamento durante varios años.

Incluso mencionó que le gustaría “jalar las orejas” al actual gobernador Humberto Sánchez, al alcalde Manfred Reyes Villa y al presidente Rodrigo Paz.

Respecto a la polémica por un audio filtrado en el que se ponía en duda la existencia del coronavirus, Soria afirmó que sus declaraciones fueron distorsionadas y recordó que ella misma se contagió tres veces de la enfermedad.

En el segmento, también respondió preguntas más distendidas. Dijo preferir el picante de pollo, la chicha y la cueca como ritmo musical. Además, al ser consultada sobre otros candidatos, utilizó comparaciones simbólicas, calificando a algunos como “activos”, “pasivos” o “mala inversión”.

Finalmente, la candidata señaló que actualmente mantiene una postura crítica hacia el MAS, resumida en la frase: “El MAS ya no más”, y reiteró su intención de trabajar por un nuevo rumbo para Cochabamba.

