¿Quién es Esther Soria y qué propone para Cochabamba?

La candidata a la Gobernación de Cochabamba por la alianza Unidos, Esther Soria, presentó en entrevista con Red Uno sus principales propuestas centradas en salud, desarrollo productivo e infraestructura, además de plantear la recuperación de la administración del proyecto múltiple Misicuni para el departamento.

Soria recordó que fue asambleísta departamental entre 2015 y 2019 y gobernadora interina entre 2019 y 2021, periodo marcado por conflictos sociales y la pandemia del Covid-19.

“He asumido en una época crítica en salud y con los recursos que teníamos hemos trabajado, transfiriendo recursos a los 47 municipios y a Raqaypampa”, señaló.

La candidata indicó que durante la pandemia se evidenciaron las carencias del sistema de salud, principalmente en hospitales de segundo y tercer nivel, que enfrentaban falta de equipamiento, insumos y personal. Recordó que en ese entonces se solicitaron 400 ítems de salud que no fueron atendidos.

Entre sus propuestas, planteó la digitalización del sistema de atención, especialmente en el hospital Viedma, para evitar largas filas.

Asimismo, propuso destrabar los procesos legales del inconcluso Hospital del Niño y avanzar en la construcción de una nueva infraestructura para la atención de infantes.

Además, planteó impulsar la construcción de un hospital geriátrico para la atención integral de adultos mayores y una reingeniería del sistema de salud en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) para fortalecer hospitales de segundo nivel y centros de primer nivel.

Desarrollo productivo e industrialización

En el área económica, Soria sostuvo que Cochabamba debe recuperar su rol productivo con sus cinco regiones, que poseen distintos pisos ecológicos que permiten la producción de cereales, hortalizas, legumbres y frutas tropicales.

En ese sentido, propuso fortalecer sistemas de riego, represas, infraestructura caminera y programas de mejoramiento genético agrícola, además de impulsar la industrialización. Indicó que existen 17 plantas industriales municipales que deben fortalecerse para convertirse en empresas estratégicas que garanticen materia prima y calidad de producción.

Misicuni y gestión institucional

Respecto a Misicuni, la candidata planteó recuperar su administración para el departamento, señalando que, pese a la inversión realizada, aún no se consolidan plenamente sus componentes de agua, energía eléctrica y riego.

Consideró que el proyecto debe generar regalías para la Gobernación y contar con participación de instituciones públicas y privadas.

Finalmente, Soria explicó que su candidatura surge tras su alejamiento del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del que formó parte anteriormente.

Afirmó que fue crítica a decisiones internas y que decidió postular por la alianza Unidos con el objetivo de impulsar una nueva etapa de gestión para el departamento.



Mira la programación en Red Uno Play