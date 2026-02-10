TEMAS DE HOY:
Piso Firme Feria de la Alasita Atraco con cuchillo

32ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

No pierdas tus aportes antiguos: revisa si tienes todo lo necesario para recuperarlos

Si trabajaste antes de mayo de 1997, tus aportes no se perdieron. El SENASIR reconoce ese tiempo mediante la Compensación de Cotizaciones. Te explicamos los requisitos, pasos y plazos para no perder este derecho.

Silvia Sanchez

10/02/2026 11:54

No pierdas tus aportes antiguos: revisa si tienes todo lo necesario para recuperarlos. Imagen archivo SENASIR.
Bolivia

Escuchar esta nota

Miles de trabajadores en Bolivia realizaron aportes antes de 1997 sin saber que aún pueden ser reconocidos para su jubilación. A través del trámite de Compensación de Cotizaciones (CC), el Estado garantiza que ese esfuerzo cuente y se refleje en tu pensión.

Si todavía no iniciaste este proceso, puedes acudir a cualquier oficina del SENASIR o de la Gestora Pública para verificar tu historial laboral y comenzar el trámite.

No dejes pasar tus derechos. ¡Tus aportes también cuentan!

¿Qué es la Compensación de Cotizaciones?

La Compensación de Cotizaciones es el reconocimiento oficial de los aportes realizados al antiguo sistema de reparto antes de mayo de 1997.

Este trámite permite que esos años trabajados se sumen a tu jubilación actual y mejoren tu pensión.

¿Dónde se realiza el trámite?

Debes acudir personalmente a:

  • Oficinas del SENASIR

  • Oficinas de la Gestora Pública

en tu ciudad.

Ahí se verifica tu documentación y se inicia el proceso.

Requisitos principales

Para solicitar la Compensación de Cotizaciones, necesitas:

-Cédula de identidad (original y fotocopia)
-Certificado de nacimiento actualizado
Documentos laborales anteriores al 30 de abril de 1997, como:

  • Contratos de trabajo

  • Planillas de pago

  • Libretas de servicio

  • Certificados laborales

Estado de ahorro previsional de la Gestora o ex-AFP

Todos los documentos deben ser originales o copias legalizadas.

¿Cómo es el procedimiento?

  • Presentas tus documentos en SENASIR o Gestora

  • El personal revisa y registra tu solicitud

  • Se verifica la información en archivos históricos

  • Si hay observaciones, debes corregirlas

  • Se emite la resolución correspondiente

El SENASIR analiza:

  • Densidad de Años de Aporte (DA)

  • Último Salario Cotizable (SC)

  • Planillas históricas

  • Normativa vigente

Tipos de trámite

 Automático

  • Para personas con información completa en el sistema

  • Más rápido

  • Menos observaciones

 Manual

  • Cuando faltan datos digitales

  • Requiere revisión física

  • Puede demorar más

¿Cuánto tiempo tarda?

Si no existen observaciones:

Trámite automático: desde 1 día
Trámite manual: hasta 30 días

El plazo puede ampliarse si faltan documentos.

Documentos adicionales que pueden solicitarte

Según tu sector laboral, también podrían pedirte:

  • Certificados de trabajo previos a 1997

  •  Certificados de aportes y salarios

  • Formularios de alta y baja de la Caja de Salud

  • Finiquito con sello del Ministerio de Trabajo

Para sector público y fuerzas del orden:

  • Calificación de Años de Servicio (CAS)

  • Cómputo general y desglosado actualizado

  • Documentos con antigüedad menor a 6 meses

Recomendación importante

Si trabajaste antes de 1997 y aún no hiciste este trámite:

  •  No esperes a jubilarte para iniciarlo.

  •  Hazlo con anticipación.

  •  Guarda y legaliza tus documentos.

Esto evitará retrasos y pérdida de beneficios.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD