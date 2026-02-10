No pierdas tus aportes antiguos: revisa si tienes todo lo necesario para recuperarlos

Si trabajaste antes de mayo de 1997, tus aportes no se perdieron. El SENASIR reconoce ese tiempo mediante la Compensación de Cotizaciones. Te explicamos los requisitos, pasos y plazos para no perder este derecho.
10/02/2026 11:54
Miles de trabajadores en Bolivia realizaron aportes antes de 1997 sin saber que aún pueden ser reconocidos para su jubilación. A través del trámite de Compensación de Cotizaciones (CC), el Estado garantiza que ese esfuerzo cuente y se refleje en tu pensión.
Si todavía no iniciaste este proceso, puedes acudir a cualquier oficina del SENASIR o de la Gestora Pública para verificar tu historial laboral y comenzar el trámite.
No dejes pasar tus derechos. ¡Tus aportes también cuentan!
¿Qué es la Compensación de Cotizaciones?
La Compensación de Cotizaciones es el reconocimiento oficial de los aportes realizados al antiguo sistema de reparto antes de mayo de 1997.
Este trámite permite que esos años trabajados se sumen a tu jubilación actual y mejoren tu pensión.
¿Dónde se realiza el trámite?
Debes acudir personalmente a:
Oficinas del SENASIR
Oficinas de la Gestora Pública
en tu ciudad.
Ahí se verifica tu documentación y se inicia el proceso.
Requisitos principales
Para solicitar la Compensación de Cotizaciones, necesitas:
-Cédula de identidad (original y fotocopia)
-Certificado de nacimiento actualizado
Documentos laborales anteriores al 30 de abril de 1997, como:
Contratos de trabajo
Planillas de pago
Libretas de servicio
Certificados laborales
Estado de ahorro previsional de la Gestora o ex-AFP
Todos los documentos deben ser originales o copias legalizadas.
¿Cómo es el procedimiento?
Presentas tus documentos en SENASIR o Gestora
El personal revisa y registra tu solicitud
Se verifica la información en archivos históricos
Si hay observaciones, debes corregirlas
Se emite la resolución correspondiente
El SENASIR analiza:
Densidad de Años de Aporte (DA)
Último Salario Cotizable (SC)
Planillas históricas
Normativa vigente
Tipos de trámite
Automático
Para personas con información completa en el sistema
Más rápido
Menos observaciones
Manual
Cuando faltan datos digitales
Requiere revisión física
Puede demorar más
¿Cuánto tiempo tarda?
Si no existen observaciones:
Trámite automático: desde 1 día
Trámite manual: hasta 30 días
El plazo puede ampliarse si faltan documentos.
Documentos adicionales que pueden solicitarte
Según tu sector laboral, también podrían pedirte:
Certificados de trabajo previos a 1997
Certificados de aportes y salarios
Formularios de alta y baja de la Caja de Salud
Finiquito con sello del Ministerio de Trabajo
Para sector público y fuerzas del orden:
Calificación de Años de Servicio (CAS)
Cómputo general y desglosado actualizado
Documentos con antigüedad menor a 6 meses
Recomendación importante
Si trabajaste antes de 1997 y aún no hiciste este trámite:
No esperes a jubilarte para iniciarlo.
Hazlo con anticipación.
Guarda y legaliza tus documentos.
Esto evitará retrasos y pérdida de beneficios.
