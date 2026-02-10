No pierdas tus aportes antiguos: revisa si tienes todo lo necesario para recuperarlos

Miles de trabajadores en Bolivia realizaron aportes antes de 1997 sin saber que aún pueden ser reconocidos para su jubilación. A través del trámite de Compensación de Cotizaciones (CC), el Estado garantiza que ese esfuerzo cuente y se refleje en tu pensión.

Si todavía no iniciaste este proceso, puedes acudir a cualquier oficina del SENASIR o de la Gestora Pública para verificar tu historial laboral y comenzar el trámite.

No dejes pasar tus derechos. ¡Tus aportes también cuentan!

¿Qué es la Compensación de Cotizaciones?

La Compensación de Cotizaciones es el reconocimiento oficial de los aportes realizados al antiguo sistema de reparto antes de mayo de 1997.

Este trámite permite que esos años trabajados se sumen a tu jubilación actual y mejoren tu pensión.

¿Dónde se realiza el trámite?

Debes acudir personalmente a:

Oficinas del SENASIR

Oficinas de la Gestora Pública

en tu ciudad.

Ahí se verifica tu documentación y se inicia el proceso.

Requisitos principales

Para solicitar la Compensación de Cotizaciones, necesitas:

-Cédula de identidad (original y fotocopia)

-Certificado de nacimiento actualizado

Documentos laborales anteriores al 30 de abril de 1997, como:

Contratos de trabajo

Planillas de pago

Libretas de servicio

Certificados laborales

Estado de ahorro previsional de la Gestora o ex-AFP

Todos los documentos deben ser originales o copias legalizadas.

¿Cómo es el procedimiento?

Presentas tus documentos en SENASIR o Gestora

El personal revisa y registra tu solicitud

Se verifica la información en archivos históricos

Si hay observaciones, debes corregirlas

Se emite la resolución correspondiente

El SENASIR analiza:

Densidad de Años de Aporte (DA)

Último Salario Cotizable (SC)

Planillas históricas

Normativa vigente

Tipos de trámite

Automático

Para personas con información completa en el sistema

Más rápido

Menos observaciones

Manual

Cuando faltan datos digitales

Requiere revisión física

Puede demorar más

¿Cuánto tiempo tarda?

Si no existen observaciones:

Trámite automático: desde 1 día

Trámite manual: hasta 30 días

El plazo puede ampliarse si faltan documentos.

Documentos adicionales que pueden solicitarte

Según tu sector laboral, también podrían pedirte:

Certificados de trabajo previos a 1997

Certificados de aportes y salarios

Formularios de alta y baja de la Caja de Salud

Finiquito con sello del Ministerio de Trabajo

Para sector público y fuerzas del orden:

Calificación de Años de Servicio (CAS)

Cómputo general y desglosado actualizado

Documentos con antigüedad menor a 6 meses

Recomendación importante

Si trabajaste antes de 1997 y aún no hiciste este trámite:

No esperes a jubilarte para iniciarlo.

Hazlo con anticipación.

Guarda y legaliza tus documentos.

Esto evitará retrasos y pérdida de beneficios.

