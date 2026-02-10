Con un mensaje puedes pedir ayuda: así funciona el nuevo “DelitoChat” de la Policía

La Felcc habilitó una línea directa por WhatsApp para que la población pueda reportar delitos de forma rápida, enviando ubicación, fotos y detalles del hecho.
10/02/2026 10:19
Escuchar esta nota
Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y brindar una respuesta más rápida ante situaciones de emergencia, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Chuquisaca activó una nueva herramienta digital denominada “DelitoChat”.
Se trata de una línea de WhatsApp habilitada para que la población pueda denunciar, en tiempo real, hechos delictivos como robos, estafas, allanamientos, hurtos y otros delitos.
El número habilitado es: 67741317
La iniciativa fue impulsada por instrucción del comandante departamental, coronel Costa, y busca acercar a la Policía con la ciudadanía mediante el uso de tecnología.
“Esta línea fue creada para que nuestros vecinos puedan denunciar de manera inmediata cualquier hecho delictivo y recibir ayuda oportuna”, informaron desde la institución.
¿Cómo funciona DelitoChat?
Las autoridades explicaron que los ciudadanos deben enviar:
Una breve descripción del hecho
La ubicación exacta
El momento en que ocurrió
Fotografías o videos, si es posible
Ubicación en tiempo real
Toda esta información permitirá que las unidades policiales se desplacen al lugar en el menor tiempo posible.
“Lo importante es que nos indiquen qué ocurrió, dónde y cuándo, para poder actuar de inmediato”, señalaron desde la Felcc.
Más rapidez, más prevención
Además de robos y estafas, la línea también permite reportar:
Robo agravado
Allanamientos ilegales
Hurtos
Fraudes
Movimientos sospechosos
La Policía remarcó que este canal busca prevenir delitos, proteger a las víctimas y fortalecer el trabajo conjunto con los vecinos.
“DelitoChat” se convierte así en una herramienta clave para mejorar la seguridad en Sucre, promoviendo la denuncia oportuna y la participación ciudadana.
