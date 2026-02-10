Viajar por tierra hoy: revisa cómo están las carreteras

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este martes sobre el estado actualizado de la Red Vial Fundamental, conformada por 83 tramos a nivel nacional.

Según el reporte oficial del 10 de febrero, aunque gran parte de las carreteras se encuentra habilitada, existen varios sectores con restricciones, pasos controlados y desvíos, principalmente por obras, derrumbes, desbordes de ríos y condiciones climáticas adversas.

Ante esta situación, la entidad pidió a los conductores informarse con anticipación, respetar la señalización y manejar con precaución.

Tramos con observaciones por departamento

La Paz

Puente Chaco – Puente Villa: restricción por obras en la carretera Unduavi–Chulumani (tramos 2A y 2B).

Lunes a sábado: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00

Domingos y feriados: 08:00 a 13:00

Puente Villa – Coripata: tráfico cerrado por bloqueo social.

Santa Cruz

San Germán – Puente Ichilo: transitable con desvíos por nuevo par vial.

Bermejo – La Angostura (Chorro Viejo): hundimientos de calzada. Solo un carril habilitado.

Cochabamba

Llavini (acceso Sivingani – Bombeo): cortes programados con cierres temporales.

Beni

Santo Domingo – Monte Grande: restricción especial por evaluación del trazado.

Pando

Km 185 – La Floresta: transitable con desvíos por obras.

Conquista – El Sena: transitable con desvíos por construcción.

Tarija

Itacua – La Central (Isiri): tramo no transitable por derrumbe en Volcán Colorado.

Ruta alterna: Palos Blancos – Campo Pajoso.

Recomendaciones para los viajeros

La ABC recordó que las condiciones viales pueden cambiar rápidamente debido a lluvias, deslizamientos u otros factores.

Por ello, recomienda:

Consultar el estado de rutas antes de viajar

Respetar señalización y pasos controlados

Conducir con precaución en zonas en obra

Evitar tramos cerrados

El reporte actualizado puede consultarse en la plataforma oficial de la ABC.

