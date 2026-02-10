Viajar por tierra hoy: revisa cómo están las carreteras

La ABC reportó tramos con cierres, restricciones y desvíos en varios departamentos. Recomiendan extremar precauciones antes de emprender viaje.
10/02/2026 9:57
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este martes sobre el estado actualizado de la Red Vial Fundamental, conformada por 83 tramos a nivel nacional.
Según el reporte oficial del 10 de febrero, aunque gran parte de las carreteras se encuentra habilitada, existen varios sectores con restricciones, pasos controlados y desvíos, principalmente por obras, derrumbes, desbordes de ríos y condiciones climáticas adversas.
Ante esta situación, la entidad pidió a los conductores informarse con anticipación, respetar la señalización y manejar con precaución.
Tramos con observaciones por departamento
La Paz
Puente Chaco – Puente Villa: restricción por obras en la carretera Unduavi–Chulumani (tramos 2A y 2B).
Lunes a sábado: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00
Domingos y feriados: 08:00 a 13:00
Puente Villa – Coripata: tráfico cerrado por bloqueo social.
Santa Cruz
San Germán – Puente Ichilo: transitable con desvíos por nuevo par vial.
Bermejo – La Angostura (Chorro Viejo): hundimientos de calzada. Solo un carril habilitado.
Cochabamba
Llavini (acceso Sivingani – Bombeo): cortes programados con cierres temporales.
Beni
Santo Domingo – Monte Grande: restricción especial por evaluación del trazado.
Pando
Km 185 – La Floresta: transitable con desvíos por obras.
Conquista – El Sena: transitable con desvíos por construcción.
Tarija
Itacua – La Central (Isiri): tramo no transitable por derrumbe en Volcán Colorado.
Ruta alterna: Palos Blancos – Campo Pajoso.
Recomendaciones para los viajeros
La ABC recordó que las condiciones viales pueden cambiar rápidamente debido a lluvias, deslizamientos u otros factores.
Por ello, recomienda:
Consultar el estado de rutas antes de viajar
Respetar señalización y pasos controlados
Conducir con precaución en zonas en obra
Evitar tramos cerrados
El reporte actualizado puede consultarse en la plataforma oficial de la ABC.
