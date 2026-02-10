TEMAS DE HOY:
Nacionales

Viajar por tierra hoy: revisa cómo están las carreteras

La ABC reportó tramos con cierres, restricciones y desvíos en varios departamentos. Recomiendan extremar precauciones antes de emprender viaje.

Silvia Sanchez

10/02/2026 9:57

Viajar por tierra hoy: revisa cómo están las carreteras. Foto ABC.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este martes sobre el estado actualizado de la Red Vial Fundamental, conformada por 83 tramos a nivel nacional.

Según el reporte oficial del 10 de febrero, aunque gran parte de las carreteras se encuentra habilitada, existen varios sectores con restricciones, pasos controlados y desvíos, principalmente por obras, derrumbes, desbordes de ríos y condiciones climáticas adversas.

Ante esta situación, la entidad pidió a los conductores informarse con anticipación, respetar la señalización y manejar con precaución.

Tramos con observaciones por departamento

La Paz

  • Puente Chaco – Puente Villa: restricción por obras en la carretera Unduavi–Chulumani (tramos 2A y 2B).
    Lunes a sábado: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00
    Domingos y feriados: 08:00 a 13:00

  • Puente Villa – Coripata: tráfico cerrado por bloqueo social.

Santa Cruz

  • San Germán – Puente Ichilo: transitable con desvíos por nuevo par vial.

  • Bermejo – La Angostura (Chorro Viejo): hundimientos de calzada. Solo un carril habilitado.

Cochabamba

  • Llavini (acceso Sivingani – Bombeo): cortes programados con cierres temporales.

Beni

  • Santo Domingo – Monte Grande: restricción especial por evaluación del trazado.

Pando

  • Km 185 – La Floresta: transitable con desvíos por obras.

  • Conquista – El Sena: transitable con desvíos por construcción.

Tarija

  • Itacua – La Central (Isiri): tramo no transitable por derrumbe en Volcán Colorado.
     Ruta alterna: Palos Blancos – Campo Pajoso.

Recomendaciones para los viajeros

La ABC recordó que las condiciones viales pueden cambiar rápidamente debido a lluvias, deslizamientos u otros factores.

Por ello, recomienda:

  •  Consultar el estado de rutas antes de viajar

  •  Respetar señalización y pasos controlados

  •  Conducir con precaución en zonas en obra

  •  Evitar tramos cerrados

El reporte actualizado puede consultarse en la plataforma oficial de la ABC.

