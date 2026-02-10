TEMAS DE HOY:
Nueva ley departamental busca frenar el consumo de alcohol en Santa Cruz

Todo febrero se convertirá en un mes de concientización para prevenir el dolor en los hogares.

Ximena Rodriguez

09/02/2026 22:30

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La Asamblea Legislativa Departamental ha consolidado un paso importante al aprobar la nueva Ley de abstención en el consumo excesivo de alcohol. Esta normativa, que será proclamada en los próximos días, busca mitigar una problemática social que genera profundas heridas en el núcleo de la sociedad civil.

La legisladora Martha C. Gutiérrez destacó que la ley establece específicamente el primer lunes de cada mes de febrero como un día de abstención obligatoria tras su promulgación.

“Es de mucha importancia darla a conocer, es la ley de abstención de un día en el consumo excesivo de alcohol, pero también el de socializar esta problemática que daña a muchas familias y que trae mucho dolor y luto”, afirmó la asambleísta.

El alcance de la medida trasciende una sola fecha, extendiendo las brigadas de prevención y educación durante el resto del calendario mensual. Según Gutiérrez, “todo febrero será un mes de concientización” mediante un despliegue coordinado entre la Policía Boliviana y diversas instancias de la Gobernación.

El éxito de esta política pública dependerá de la cohesión entre el aparato estatal y el motor económico del departamento para generar un cambio real. La asambleísta enfatizó que “la clave es que empresarios, empresas e instituciones trabajemos de la mano y podamos hablar sobre esta problemática y así juntos salvar vidas”.

