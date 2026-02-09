La Policía Boliviana continúa representando al país en el S.W.A.T. Challenge 2026, una competencia internacional de alto nivel que se desarrolla en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y que reúne a unidades tácticas de élite de distintos países.

El evento forma parte del Desafío de Equipos Tácticos de los EAU 2026, considerado uno de los encuentros más exigentes y prestigiosos en el ámbito policial a nivel mundial.

Exigencia desde el primer día

Durante la primera jornada, los efectivos bolivianos enfrentaron pruebas operativas de máxima dificultad, diseñadas para evaluar resistencia física, habilidades técnicas, coordinación, precisión y disciplina táctica.

Las evaluaciones incluyeron simulaciones de escenarios reales de alto riesgo, en los que se puso a prueba la capacidad de reacción, liderazgo y toma de decisiones bajo presión.

Según información oficial, la delegación nacional destacó por su preparación integral y trabajo en equipo, compitiendo junto a unidades con amplia trayectoria internacional.

Buen desempeño en el segundo día

En el segundo día de competencia, la Policía Boliviana volvió a mostrar un alto nivel de desempeño, logrando una buena calificación en las pruebas asignadas.

Su participación fue valorada positivamente por los organizadores, reflejando el compromiso institucional con la formación continua y el fortalecimiento de capacidades operativas.

Presencia boliviana en escenarios internacionales

La presencia de Bolivia en el S.W.A.T. Challenge 2026 representa una oportunidad de intercambio de experiencias, actualización en técnicas modernas de intervención y fortalecimiento de estándares de seguridad.

Además, permite posicionar al país en espacios internacionales donde se promueve la excelencia en entrenamiento táctico y cooperación policial.

