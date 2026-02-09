Jugador llegó esposado y descalzo al partido del Super Bowl: ¿Por qué razón?

El receptor abierto Mack Hollins sorprendió al llegar al estadio con las manos esposadas y sin zapatos. Hollins, de los New England Patriots, apareció en el Super Bowl 60 esposado en ambas manos y piernas, llevando además una máscara estilo Hannibal Lecter y un uniforme de prisión.

Una estrella de los Patriots se presentó la tarde del domingo con un atuendo extraño e intimidante, pero esto no fue suficiente para asustar a los Seattle Seahawks, que se llevaron la victoria 29-13 sobre los Patriots.

Si bien gran parte de la atención en este Super Bowl se centró en el extraordinario espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, también se esperaba el desarrollo del último partido de la temporada de la NFL.

El receptor abierto Mack Hollins tiene la costumbre de aparecer en eventos deportivos con atuendos inusuales y el domingo 8 de febrero se superó a sí mismo. Su uniforme de prisión, completado con esposas en manos y piernas y una máscara en el rostro, incluía además que estaba descalzo.

El mono “Range 13” parece hacer referencia a un ala de ultraseguridad en ADX Florence, una prisión federal en Colorado conocida como el “Alcatraz de las Montañas Rocosas”.

Hollins se ha ganado la reputación de ir descalzo antes de los partidos y en 2023 declaró a NBC que creía que “todos deberían estar descalzos”. Aseguró a sus fans que se lava los pies “todo el tiempo” y bromeó: “Es muy gracioso que la gente me mire así, porque los zapatos definitivamente están más sucios que los pies”.

Respecto a los supuestos beneficios de andar descalzo, le dijo a Sports Illustrated en 2024:

“Fuerza del pie, fuerza de la rodilla, fuerza del tobillo. Liberas electrones del cuerpo, lo que te hace sentir más conectado a tierra. Estás más limpio. Te mueves más rápido. Fortaleces todo el cuerpo, por lo que tu rodilla no tiene que soportar tanta presión y tu tobillo está más desarrollado. Los zapatos son una herramienta. No irías por ahí con un martillo solo porque podrías clavar algo de vez en cuando. ¿Por qué ir con zapatos solo porque podrías pisar algo de vez en cuando?”

Mack Hollins, quien ganó el Super Bowl LII como miembro de los Philadelphia Eagles, permaneció descalzo mientras ingresaba al campo del Levi’s Stadium para los entrenamientos previos al partido.

