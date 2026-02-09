TEMAS DE HOY:
Inseguridad en Santa Cruz ACCIDENTE Asalto con cuchillo

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

Candidatas deslumbran en la antesala del Reina Hispanoamericana 2026

Las candidatas ya recorrieron Sucre y ahora se preparan en Santa Cruz para la gran noche final del certamen.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/02/2026 10:35

Escuchar esta nota

Arranca la cuenta regresiva para uno de los certámenes más importantes del país. Santa Cruz vuelve a convertirse en la sede de Miss Reina Hispanoamericana, que reúne a candidatas de distintos países en una verdadera fiesta de integración cultural.

Las representantes ya comenzaron su agenda oficial con recorridos por diferentes ciudades. Sucre fue una de las paradas destacadas, donde además se entregaron títulos previos. Ahora, en la capital cruceña, las aspirantes comparten experiencias y se preparan para la noche final el 21 de febrero. 

Kimberly de Boer, representante de Curazao y ganadora del título de Miss Turismo, expresó su emoción por ser parte del certamen.

“Me siento increíble, gracias. Estoy feliz de estar aquí. Es una honra representar a mi país en una escena tan grande”, afirmó.

Criselys García, de República Dominicana, confesó estar “súper enamorada de Bolivia, las personas, la comida”, y aseguró que, aunque notó el contraste de temperaturas entre ciudades, disfruta de ambas.

Por su parte, la representante de Estados Unidos, aseguró sentirse como en casa. “La gente de Bolivia realmente son hospitalarios, me encantan”, indicó, y añadió que llega a la final “con mucha emoción”.

Miss Reina Hispanoamericana no solo resalta la belleza, sino también la cultura, la tradición y el intercambio entre naciones. Santa Cruz se convierte así, una vez más, en el epicentro de un certamen que integra, celebra y proyecta la diversidad de la región.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD