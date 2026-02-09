Rompen candados y vidrio para robar una bicicleta en óptica del centro cruceño

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en pleno centro cruceño. Dos delincuentes forzaron los candados y quebraron el vidrio de ingreso de un laboratorio óptico ubicado sobre la calle 24 de Septiembre, a media cuadra de la plaza principal, para sustraer una bicicleta valuada en aproximadamente 100 dólares.

El robo ocurrió la noche del domingo alrededor de las 22:30. De acuerdo con el relato del encargado del local, los antisociales utilizaron un método violento para ingresar al negocio.

“Lo que hacen es quemar la parte donde se enganchan los candados. Luego de eso fuerzan la puerta, la doblan y quiebran el vidrio. Apenas entran, sacan lo primero que encuentran, en este caso fue la bicicleta que estaba en la entrada”, explicó.

Afortunadamente, los equipos y materiales del laboratorio óptico no fueron sustraídos. Vecinos y propietarios de otras ópticas cercanas, que residen en la zona, advirtieron del hecho y dieron aviso oportunamente, lo que habría evitado mayores pérdidas.

Sin embargo, este no es el primer intento de robo que sufre el negocio. Según el encargado, hace aproximadamente dos semanas delincuentes ya habían intentado ingresar, logrando forzar cuatro candados, aunque en esa ocasión no consiguieron llevarse nada.

“Se ha vuelto bastante inseguro el centro. Creo que la circulación de la gente esa vez hizo que se fueran, pero ahora sí lograron llevarse la bicicleta”, lamentó.

El propietario del local, Franz Domínguez, pidió mayor presencia policial y medidas de seguridad para el centro de la ciudad, señalando que los robos en la zona son cada vez más frecuentes. Cabe recordar que días atrás también se reportó el saqueo de un restaurante a pocos metros del lugar, lo que refuerza la preocupación de comerciantes y vecinos.

La Policía investiga el hecho y revisa imágenes de cámaras de seguridad para dar con los responsables.

