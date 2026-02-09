Tragedia en La Paz: Un fallecido y tres heridos tras embarrancamiento de una vagoneta familiar

La noche del domingo se registró un trágico accidente de tránsito a la altura de la comunidad de Belén, en el municipio de Lahuachaca, donde una vagoneta familiar se embarrancó aproximadamente entre 10 a 15 metros. El siniestro dejó como saldo lamentable el fallecimiento del conductor y padre de familia, mientras que tres personas fueron rescatadas con heridas de diversa consideración.

“Se encontró en el vehículo cuatro personas, una familia. El padre ha fallecido en el instante del accidente. El motorizado quedó completamente destrozado. El conductor perdió la vida en el lugar, mientras que los tres heridos, entre ellos dos menores, fueron trasladados hasta un hospital”, informó el comandante de la Patrulla Rural y Fronteriza, Cnl. Freddy Valda.

El vehículo circulaba con dirección a la carretera hacia Luribay cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y se precipitó fuera de la vía. Debido al fuerte impacto, el motorizado quedó completamente destrozado y el conductor perdió la vida en el lugar del accidente de manera inmediata.

El comandante dijo que efectivos de la Policía Boliviana iniciaron las pericias técnicas para determinar las causas exactas del embarrancamiento. Si bien el caso está en proceso de investigación, las autoridades no descartan que el exceso de velocidad, combinado con las condiciones climatológicas adversas en la zona, haya provocado la pérdida de control del motorizado.

"En la mayoría de los accidentes que nos toca investigar, el exceso de velocidad es un factor común. Hacemos un llamado a la reflexión tanto a conductores como a pasajeros para extremar las precauciones, especialmente en rutas interprovinciales donde el clima puede cambiar repentinamente"*, exhortó la autoridad policial.

