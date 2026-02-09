[VIDEO] Los mejores momentos de Miguelito en el partido Santos-Noroeste

En un video se pueden observar los mejores momentos del boliviano Miguel Terceros en el partido que disputó Santos frente a Noroeste por la séptima fecha del Campeonato Paulista, donde incluso participó en la jugada del primer gol del encuentro.

Santos derrotó 2-1 en condición de visitante a Noroeste y sumó tres puntos importantes. En una de las acciones decisivas apareció el sello de Miguelito, quien tras recibir un pase giró rápidamente y cedió el balón para que Escobar marcara el 1-0, con ayuda de un rival.

Sin embargo, el boliviano no solo fue protagonista en esa jugada, sino que durante los minutos que estuvo en cancha se mostró activo, administrando el mediocampo del Peixe, aportando ideas claras y frescura cuando el equipo lo necesitaba.

Por el Campeonato Paulista, Santos volverá a jugar el 15 de febrero ante Velo Clube desde las 19:30. En tanto, por el Brasileirao jugará este jueves 12 de febrero frente a Atlético Paranaense desde las 18:00.

Mira la programación en Red Uno Play