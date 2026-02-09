TEMAS DE HOY:
[VIDEO] Los mejores momentos de Miguelito en el partido Santos-Noroeste

El futbolista boliviano fue titular por la séptima fecha del Campeonato Paulista y fue clave en la jugada que terminó en el primer gol del Peixe. 

Martin Suarez Vargas

09/02/2026 13:46

Miguelito Terceros controlando el balón en la jugada clave del gol ante Noroeste. Foto: Captura de imagen Santos TV.
Brasil.

En un video se pueden observar los mejores momentos del boliviano Miguel Terceros en el partido que disputó Santos frente a Noroeste por la séptima fecha del Campeonato Paulista, donde incluso participó en la jugada del primer gol del encuentro.

Santos derrotó 2-1 en condición de visitante a Noroeste y sumó tres puntos importantes. En una de las acciones decisivas apareció el sello de Miguelito, quien tras recibir un pase giró rápidamente y cedió el balón para que Escobar marcara el 1-0, con ayuda de un rival.

Sin embargo, el boliviano no solo fue protagonista en esa jugada, sino que durante los minutos que estuvo en cancha se mostró activo, administrando el mediocampo del Peixe, aportando ideas claras y frescura cuando el equipo lo necesitaba.

Por el Campeonato Paulista, Santos volverá a jugar el 15 de febrero ante Velo Clube desde las 19:30. En tanto, por el Brasileirao jugará este jueves 12 de febrero frente a Atlético Paranaense desde las 18:00.

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

