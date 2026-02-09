Villegas revela las claves para que Martins sea convocado a la Verde: “Dio el primer paso”

El técnico se refirió nuevamente al regreso del “Flecheiro” y explicó cuáles son las condiciones que debe cumplir para volver a ser tomado en cuenta. Villegas señaló que Martins dio el primer paso al fichar por Oriente Petrolero, aunque aclaró que su llamado dependerá principalmente de su estado físico.

“Cerrar las puertas nunca. Creemos que es difícil, pero vamos a esperar hasta el último momento a que Marcelo pueda lograr el objetivo de llegar en buenas condiciones”, expresó Villegas.

El seleccionador también remarcó que la decisión final dependerá del propio jugador:

“Me encantaría que llegue, es complicado, pero ojalá que nuevamente nos pueda dar esa posibilidad de estar y de llegar bien”.

Villegas dejó en claro que el aspecto físico será determinante para volver a convocarlo:

“No solamente es estar, es poder llegar en las mejores condiciones. Espero que así sea, después de dos años uno pueda llegar a conseguir el objetivo”.

