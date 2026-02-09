Sedes confirma primer deceso por chikunguña en Santa Cruz

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Julio César Koca, confirmó este lunes el primer deceso por chikunguña en lo que va del año en el departamento de Santa Cruz y analizan activar la declaratoria de la alerta roja.

De acuerdo con el Sedes, se trata de un paciente de sexo masculino de 80 años que se encontraba internado en una clínica privada y que presentaba enfermedades de base, lo que habría agravado su cuadro clínico.

“Actualmente tenemos 1.398 casos positivos de chikunguña y por el número de casos que están apareciendo de manera inusitada vamos a hacer una declaración de alerta roja en el departamento”, informó Koca.

Por su parte, Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología, dijo que se registran 26 pacientes internados, 6 casos graves y 2 de ellos son ‘neonatos’.

Ante esta situación, desde el Sedes han anunciado que reforzarán la campaña de destrucción de criaderos de mosquitos y fumigación en diferentes barrios de la capital cruceña acompañados con equipos de Epidemiología.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, principalmente la eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

Mira la programación en Red Uno Play