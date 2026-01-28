¿Cómo se transmite la rabia humana? El Colegio de Veterinarios de Cochabamba aclara las dudas

El reciente fallecimiento de una niña de siete años por rabia humana en Cochabamba encendió nuevas alertas sobre la enfermedad y su forma de transmisión.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Cochabamba, Willy Méndez, explicó que el virus de la rabia solo se elimina por la saliva de animales infectados y no por la orina ni las heces, como algunas personas creen.

“Estamos preocupados porque no han pasado ni seis meses desde la última campaña de vacunación y nuevamente vemos un problema tan grande que ha costado la vida a una niña”, señaló.

Pero, ¿cómo se contagia la rabia?, Méndez remarcó que el contagio ocurre cuando una persona tiene contacto directo con la saliva de un animal enfermo, ya sea: por mordedura, por una herida reciente en la piel, o incluso por una lamida en una zona lesionada, especialmente en manos o rostro.

“Si usted ha tenido una herida expuesta, esa es la vía de contagio de los animales a los seres humanos”, puntualizó.

El veterinario mencionó que el virus ataca al sistema nervioso, se desplaza hacia el cerebro y luego llega a las glándulas salivales, donde se elimina hacia el exterior. Por ese motivo, subrayó que "no se transmite por orina ni heces, la única vía es la saliva”.

En ese contexto, recomendó a la población vacunar a sus mascotas por lo menos dos veces al años, inmunizarlos desde el primer mes de vida y evitar el contacto con animales enfermos, agresivos o desconocidos.

En caso de tener contacto con un perro agresivo o desconocido, exhortó a la persona a lavar de inmediato la zona expuesta con abundante agua y jabón, además de hacer la desinfección con alcohol o yodo para acudir luego a un centro de salud y a Zoonosis ante cualquier sospecha a fin de activar el protocolo de atención.

