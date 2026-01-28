¿Cómo se transmite la rabia humana? El Colegio de Veterinarios de Cochabamba aclara las dudas

El presidente del Colegio de Veterinarios de Cochabamba, Willy Méndez, explicó que el virus de la rabia solo se elimina por la saliva de animales infectados y no por la orina ni las heces, como algunas personas creen.
28/01/2026 11:35
El reciente fallecimiento de una niña de siete años por rabia humana en Cochabamba encendió nuevas alertas sobre la enfermedad y su forma de transmisión.
“Estamos preocupados porque no han pasado ni seis meses desde la última campaña de vacunación y nuevamente vemos un problema tan grande que ha costado la vida a una niña”, señaló.
“Si usted ha tenido una herida expuesta, esa es la vía de contagio de los animales a los seres humanos”, puntualizó.
En ese contexto, recomendó a la población vacunar a sus mascotas por lo menos dos veces al años, inmunizarlos desde el primer mes de vida y evitar el contacto con animales enfermos, agresivos o desconocidos.
En caso de tener contacto con un perro agresivo o desconocido, exhortó a la persona a lavar de inmediato la zona expuesta con abundante agua y jabón, además de hacer la desinfección con alcohol o yodo para acudir luego a un centro de salud y a Zoonosis ante cualquier sospecha a fin de activar el protocolo de atención.
