Sedes Cochabamba confirma muerte de menor por rabia humana

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó este lunes el fallecimiento de una niña diagnosticada con rabia humana en el departamento de Cochabamba, un caso que ha generado alerta sanitaria y consternación en la población.

La paciente, menor de siete años, fue mordida por su propio perro el 23 de diciembre, en un contexto familiar. De acuerdo con el reporte oficial, el animal había presentado comportamiento agresivo previo. Tras el ataque, la familia acudió oportunamente a servicios de salud; sin embargo, la menor evolucionó de forma desfavorable y permanecía internada en estado crítico hasta su deceso.

El director del Sedes, Rubén Castillo, informó que se abrió una investigación sobre el protocolo de atención médica recibido por la niña, con el objetivo de determinar por qué el tratamiento aplicado no logró evitar el desenlace fatal.

Refuerzo sanitario en la zona

Tras la confirmación del caso, el Sedes activó un rastrillaje epidemiológico en el área donde residía la menor, con el fin de prevenir nuevos contagios. Las acciones incluyeron:

Vacunación de perros y gatos del sector

Refuerzo de inmunización en mascotas ya registradas

Control sanitario en viviendas cercanas

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier mordedura de animal, incluso si se trata de una mascota conocida, y a cumplir estrictamente los esquemas de vacunación antirrábica.

