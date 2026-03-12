¿Tienes que viajar? No te arriesgues: Estos son los requisitos para beneficiarte con el 'Tarifazo' de BoA

Boliviana de Aviación activó su campaña de pasajes económicos para vuelos nacionales hasta el 15 de marzo. Para acceder a los descuentos, los pasajeros deben cumplir ciertas condiciones en la compra y el equipaje.
12/03/2026 16:59
Escuchar esta nota
Boliviana de Aviación activó su campaña de pasajes económicos para vuelos nacionales hasta el 15 de marzo. Para acceder a los descuentos, los pasajeros deben cumplir ciertas condiciones en la compra y el equipaje.
Boliviana de Aviación (BoA) puso en marcha su campaña promocional “Tarifazo”, una iniciativa que ofrece pasajes a menor costo para destinos nacionales. Sin embargo, los viajeros deben cumplir con una serie de requisitos para acceder a estas tarifas especiales.
La aerolínea explicó que esta promoción está disponible bajo la modalidad Básica Económica, una categoría diseñada para quienes buscan viajar con el menor costo posible.
Requisitos para acceder al “Tarifazo” de BoA
La tarifa promocional incluye un artículo personal y la selección de asiento, pero restringe otros servicios para mantener el precio reducido.
Además, BoA advirtió que la disponibilidad de estos pasajes depende de la demanda y del tiempo previo a la fecha del viaje, por lo que recomienda realizar las reservas con anticipación.
Tarifas promocionales en rutas nacionales
Entre algunas de las rutas incluidas en la campaña se encuentran:
Con esta campaña, la aerolínea estatal busca incentivar el uso de canales digitales y promover los viajes dentro del país a menor costo, bajo un esquema de viaje más ligero y con procesos completamente digitales.
Mira la programación en Red Uno Play
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00