¿Tienes que viajar? No te arriesgues: Estos son los requisitos para beneficiarte con el 'Tarifazo' de BoA

Boliviana de Aviación activó su campaña de pasajes económicos para vuelos nacionales hasta el 15 de marzo. Para acceder a los descuentos, los pasajeros deben cumplir ciertas condiciones en la compra y el equipaje. 

Juan Marcelo Gonzáles

12/03/2026 16:59

Foto: Aviones de BoA (BoA)
La Paz

Boliviana de Aviación activó su campaña de pasajes económicos para vuelos nacionales hasta el 15 de marzo. Para acceder a los descuentos, los pasajeros deben cumplir ciertas condiciones en la compra y el equipaje.

Boliviana de Aviación (BoA) puso en marcha su campaña promocional “Tarifazo”, una iniciativa que ofrece pasajes a menor costo para destinos nacionales. Sin embargo, los viajeros deben cumplir con una serie de requisitos para acceder a estas tarifas especiales.

La aerolínea explicó que esta promoción está disponible bajo la modalidad Básica Económica, una categoría diseñada para quienes buscan viajar con el menor costo posible.

Requisitos para acceder al “Tarifazo” de BoA

  • Comprar el pasaje exclusivamente a través del portal web oficial de BoA.
  • Seleccionar la tarifa “Básica Económica”.
  • Viajar únicamente con equipaje de mano de hasta 7 kilogramos.
  • No incluir equipaje en bodega, ya que esta tarifa no contempla maletas despachadas.
  • Realizar el web check-in sin costo desde la plataforma digital de la aerolínea.
  • Reservar con anticipación, debido a que los cupos promocionales son limitados por vuelo.

La tarifa promocional incluye un artículo personal y la selección de asiento, pero restringe otros servicios para mantener el precio reducido.

Además, BoA advirtió que la disponibilidad de estos pasajes depende de la demanda y del tiempo previo a la fecha del viaje, por lo que recomienda realizar las reservas con anticipación.

Tarifas promocionales en rutas nacionales

Entre algunas de las rutas incluidas en la campaña se encuentran:

  • Sucre – Cochabamba: desde Bs 249
  • Cobija – La Paz: desde Bs 540
  • Trinidad – Cochabamba: desde Bs 299
  • Oruro – Cochabamba: desde Bs 267
  • Cochabamba – La Paz: desde Bs 256
  • Santa Cruz – Cochabamba: desde Bs 327
  • La Paz – Santa Cruz: desde Bs 484
  • Tarija – Santa Cruz: desde Bs 438

Con esta campaña, la aerolínea estatal busca incentivar el uso de canales digitales y promover los viajes dentro del país a menor costo, bajo un esquema de viaje más ligero y con procesos completamente digitales.

