¿Tienes que viajar? No te arriesgues: Estos son los requisitos para beneficiarte con el 'Tarifazo' de BoA

Boliviana de Aviación activó su campaña de pasajes económicos para vuelos nacionales hasta el 15 de marzo. Para acceder a los descuentos, los pasajeros deben cumplir ciertas condiciones en la compra y el equipaje.

Boliviana de Aviación (BoA) puso en marcha su campaña promocional “Tarifazo”, una iniciativa que ofrece pasajes a menor costo para destinos nacionales. Sin embargo, los viajeros deben cumplir con una serie de requisitos para acceder a estas tarifas especiales.

La aerolínea explicó que esta promoción está disponible bajo la modalidad Básica Económica, una categoría diseñada para quienes buscan viajar con el menor costo posible.

Requisitos para acceder al “Tarifazo” de BoA

Comprar el pasaje exclusivamente a través del portal web oficial de BoA.

Seleccionar la tarifa “Básica Económica”.

Viajar únicamente con equipaje de mano de hasta 7 kilogramos.

No incluir equipaje en bodega , ya que esta tarifa no contempla maletas despachadas.

, ya que esta tarifa no contempla maletas despachadas. Realizar el web check-in sin costo desde la plataforma digital de la aerolínea.

desde la plataforma digital de la aerolínea. Reservar con anticipación, debido a que los cupos promocionales son limitados por vuelo.

La tarifa promocional incluye un artículo personal y la selección de asiento, pero restringe otros servicios para mantener el precio reducido.

Además, BoA advirtió que la disponibilidad de estos pasajes depende de la demanda y del tiempo previo a la fecha del viaje, por lo que recomienda realizar las reservas con anticipación.

Tarifas promocionales en rutas nacionales

Entre algunas de las rutas incluidas en la campaña se encuentran:

Sucre – Cochabamba: desde Bs 249

desde Bs 249 Cobija – La Paz: desde Bs 540

desde Bs 540 Trinidad – Cochabamba: desde Bs 299

desde Bs 299 Oruro – Cochabamba: desde Bs 267

desde Bs 267 Cochabamba – La Paz: desde Bs 256

desde Bs 256 Santa Cruz – Cochabamba: desde Bs 327

desde Bs 327 La Paz – Santa Cruz: desde Bs 484

desde Bs 484 Tarija – Santa Cruz: desde Bs 438

Con esta campaña, la aerolínea estatal busca incentivar el uso de canales digitales y promover los viajes dentro del país a menor costo, bajo un esquema de viaje más ligero y con procesos completamente digitales.

