Accidente en la ruta Santa Cruz–Sucre: una roca cae sobre un bus y causa dos muertes

Dos personas murieron luego de que una roca cayera sobre un bus que viajaba desde Santa Cruz con destino a Sucre, en un hecho registrado en el sector de La Angostura.

De acuerdo con los primeros reportes, el desprendimiento de piedras ocurrió mientras el vehículo transitaba por la carretera. Una roca de gran tamaño impactó el bus y aplastó a dos pasajeros, quienes sufrieron heridas graves.

Ambas víctimas fueron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica. Sin embargo, fallecieron durante el trayecto.

El conductor del bus relató que el desprendimiento ocurrió de manera repentina mientras avanzaban por una zona en subida y con desnivel en la carretera.

“De repente han empezado a caer piedras. Cayó una piedra grande y en ese momento se me apagó la flota”, explicó.

Según su versión, junto con otros pasajeros lograron levantar la roca que había caído sobre las víctimas.

“Con algunos pasajeros, unos cuatro o cinco, levantamos la piedra de encima de ellos”, señaló.

Además de los fallecidos, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a una clínica privada en la zona de la doble vía a La Guardia, kilómetro 9.

Uno de los heridos, un hombre de entre 40 y 45 años, presenta golpes, mientras que una mujer permanece bajo estudios médicos para determinar la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades indicaron que el conductor fue aprehendido en el municipio de El Torno, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Investigación en curso

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue de Santa Cruz, donde se espera su identificación oficial.

Las autoridades también aguardan informes médicos y policiales para establecer con precisión las circunstancias del hecho ocurrido en la carretera.

