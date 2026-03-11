Vecinos obligan a padres a dar “guasca” a menores señalados de integrar pandillas

La preocupación por la creciente inseguridad llevó a vecinos del barrio El Recreo a movilizarse durante esta jornada, luego de denunciar constantes amenazas, asaltos y actos vandálicos presuntamente cometidos por menores de edad que, según los habitantes, integran grupos pandilleros en la zona.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, uno de los jóvenes fue capturado por los propios residentes tras ser acusado de intentar asaltar a un ciudadano. Posteriormente, también fueron convocados otros menores señalados como cómplices.

Ante la situación, los habitantes del barrio decidieron llamar a los padres de los adolescentes involucrados para que se hagan responsables de su conducta. En medio de la tensión, algunos vecinos exigieron que los progenitores reprendan a sus hijos frente a la comunidad como una forma de escarmiento.

Los vivientes aseguraron que el temor se ha instalado en el barrio, al punto que muchos evitan salir de sus casas durante la noche debido a la presencia de grupos de jóvenes que, según denuncian, portan machetes y se dedican a delinquir.

“Si las autoridades no nos hacen caso, nosotros vamos a tener que usar mano propia. Son pandilleros, ya tienen un grupo”, manifestó uno de los vecinos, quien afirmó que recientemente un joven fue atacado con machete y actualmente permanece internado en un hospital.

“Lo dejaron gravemente herido. Está internado en el hospital; con un machete le cortaron la frente, la ceja y la boca”, agregó.

Durante el momento de la confrontación, algunos padres se mostraron consternados por la situación. Una madre, entre lágrimas, aseguró que en varias ocasiones intentó alejar a su hijo de las malas influencias.

“Yo le hablé muchas veces para que no se junte con ellos. Incluso traté de separarlo de ese grupo”, expresó.

