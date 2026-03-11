Cargador de arma olvidado por delincuentes se convierte en pista clave tras atraco a farmacia del Plan 3000

Un atraco se registró en una farmacia ubicada en la zona del Plan 3000, entre el octavo y noveno anillo, donde dos delincuentes armados ingresaron al local, redujeron a trabajadores y clientes y se llevaron Bs 4.000 correspondientes a la venta del día, además de teléfonos celulares.

El hecho ocurrió la jornada del martes y quedó registrado en cámaras de seguridad del establecimiento, material que ya es analizado por investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según informó el director departamental de la Felcc, coronel Jhonny Coca, los asaltantes ingresaron al local con el rostro cubierto y portando armas de fuego, con las que amenazaron a todas las personas que se encontraban en el interior.

“Dos personas con la cara cubierta ingresan con armas de fuego, irrumpen el lugar y reducen a las personas que estaban al interior y también a los clientes que se encontraban en el sector”, señaló la autoridad policial.

De acuerdo con el reporte, los delincuentes obligaron a las víctimas a ingresar a un cuarto contiguo dentro del local, donde las mantuvieron retenidas mientras sustraían la caja registradora con el dinero.

Tras cometer el robo, los sujetos escaparon del lugar en una motocicleta de color rojo con rumbo desconocido. Sin embargo, durante la huida dejaron un elemento clave para la investigación.

“En el lugar se ha podido evidenciar que han dejado el cargador de una de las armas. Es un elemento principal con el cual estamos trabajando, además del análisis técnico de las cámaras circundantes”, explicó Coca.

La Policía también indicó que, de manera preliminar, se presume que los autores del atraco serían de nacionalidad boliviana, aspecto que aún se encuentra en proceso de verificación.

Asimismo, desde la fuerza anticrimen señalaron que en las últimas semanas se ha detectado un incremento en hechos delictivos que podría estar relacionado con la liberación de personas que anteriormente fueron encarceladas por delitos similares.

“Hemos evidenciado un incremento bastante fuerte de la salida de personas que habrían sido ingresadas por delitos similares en gestiones anteriores. Esto favorece a que vuelvan a reincidir en este tipo de delitos”, sostuvo el jefe policial.

La Felcc continúa con los operativos y el análisis de imágenes de seguridad para identificar y capturar a los responsables del atraco.

