¿En cuánto está el pollo? Este es el precio actualizado en mercados cruceños

El pollo continúa siendo uno de los alimentos más consumidos en Santa Cruz, tanto en los hogares como en restaurantes y puestos de comida. Sin embargo, este miércoles, comerciantes del mercado Abasto informaron sobre un incremento en su precio.

Actualmente, el kilo de pollo se comercializa a 18 bolivianos, lo que representa un aumento de entre 3 y 4 bolivianos en comparación con la semana pasada, según indicaron las vendedoras.

“Está a 18 bolivianos. Ha subido casi de la anterior semana como 3 bolivianos, 4 bolivianos”, señaló una comerciante del centro de abastecimiento.

El incremento también se refleja en las presas. De acuerdo con las comerciantes, la pechuga se vende a Bs 25 y la pierna a Bs 22, precios que también registraron una subida en los últimos días.

Sobre las razones del aumento, las vendedoras indicaron que no recibieron una explicación clara.

“La verdad es que no nos han informado. Lo han hecho subir de la noche a la mañana de 1.50, 1.50”, explicó la comerciante.

Pese al incremento, señalan que el pollo sigue siendo una opción accesible para muchas familias cruceñas. Un pollo de aproximadamente dos kilos cuesta alrededor de Bs 36, lo que, según las comerciantes, puede alcanzar para alimentar a una familia de cinco personas.

En cuanto al movimiento comercial, las vendedoras indicaron que las ventas están más tranquilas debido al precio, aunque el producto continúa teniendo demanda.

“Está calmado, por el precio. Pero igual se vende”, afirmaron.

Por ahora, el kilo de pollo mairaneño se mantiene en Bs 18 en el mercado Abasto, marcando un incremento respecto a la anterior semana.

