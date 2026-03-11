La emoción continúa en La Gran Batalla: Duelo de Voces, el reality musical que busca descubrir a la próxima gran voz del país y que cada noche reúne talento de distintas regiones de Bolivia.

Este miércoles el programa tendrá un horario especial, ya que se emitirá desde las 18:45 hasta las 20:00, una gala clave que podría cambiar el rumbo de la competencia.

13 sillas ya están ocupadas

Tras dos intensas noches de audiciones en vivo, 13 de las 16 sillas de clasificados ya tienen dueño, lo que eleva la presión para los nuevos participantes que buscan un lugar en la siguiente etapa.

Las sillas representan a los preseleccionados que continúan en carrera dentro del reality, por lo que cada presentación se vuelve cada vez más decisiva.

Ocho participantes buscarán su lugar

Durante la gala de esta noche, ocho nuevos concursantes subirán al escenario más grande de la televisión boliviana para demostrar su talento frente al exigente jurado.

Cada uno llegará con un solo objetivo: convencer a los jueces y conseguir una de las últimas sillas disponibles.

Si logran cautivar con su voz, podrán avanzar a la siguiente fase. De lo contrario, deberán despedirse de la competencia.

Se acerca el Duelo de Voces

Con las sillas casi completas, el reality está a punto de entrar en una de sus etapas más intensas: el Duelo de Voces, donde los participantes deberán enfrentarse directamente para defender su lugar.

En esta fase, nadie tendrá su puesto asegurado, y cada presentación podría cambiar el destino de los concursantes.

La batalla musical continúa y promete una noche llena de talento, emoción y decisiones clave.

No te pierdas hoy el horario especial de La Gran Batalla: Duelo de Voces desde las 18:45 por Red Uno y sus plataformas digitales.

