Los nervios le jugaron en contra: Bernardo Gasteleu queda fuera de La Gran Batalla

La segunda noche de audiciones en vivo de La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality musical transmitido por Red Uno, continuó con la presentación de Bernardo Gasteleu, joven de 23 años proveniente de La Paz.

El participante subió al escenario con la intención de conquistar al jurado interpretando “Una Lady como tú”, éxito del cantante colombiano Manuel Turizo.

Aunque la actuación comenzó con energía, los nervios terminaron afectando su desempeño, algo que fue señalado por los jueces durante la evaluación.

El jurado apuntó al nerviosismo

El primero en dar su veredicto fue Diego Ríos, quien destacó que el concursante debe continuar preparándose y trabajando en su confianza sobre el escenario.

“Hay que corregir los nervios, eso se nota y hay que mejorar. Hay que seguir adelante y luchar por los sueños, seguir aprendiendo… pero no mereces silla”.

Por su parte, Tito Larenti coincidió en que el nerviosismo influyó en varios momentos de la presentación.

“No pudiste controlar algunos momentos la voz, los nervios te superaron. No mereces una silla”.

Una decisión unánime

El jurado Marco Veizaga también remarcó la importancia de controlar la presión del escenario.

“Tienes que entender que has sido elegido entre muchos y hasta aquí ya ganaste. Controla los nervios y empieza desde cero para caminar… no mereces una silla”.

Finalmente, Alenir Echeverría compartió la misma evaluación y señaló que los nervios provocaron fallas durante la interpretación.

Con la decisión unánime del jurado, Bernardo Gasteleu quedó eliminado, convirtiéndose en el segundo participante en despedirse de la competencia durante esta etapa de audiciones.

La batalla musical en La Gran Batalla: Duelo de Voces continúa, donde cada presentación puede definir el destino de los aspirantes a convertirse en la próxima gran voz del país.

Mira la programación en Red Uno Play