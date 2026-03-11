“Empiezas a escribir tu historia”: Anyela Renfigo marca el cierre de la segunda noche

La segunda noche de audiciones en vivo de La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality musical transmitido por Red Uno, cerró con una presentación que dejó una fuerte impresión en el jurado.

La protagonista fue Anyela Renfigo, joven de 21 años, proveniente de Santa Cruz de la Sierra y residente en Yacuiba, quien interpretó la canción “Amárrame” de la reconocida artista chilena Mon Laferte.

Su actuación generó impacto inmediato entre los jueces, quienes coincidieron en destacar su talento vocal y su presencia sobre el escenario.

Un voto unánime del jurado

El primero en dar su devolución fue Diego Ríos, quien valoró la interpretación, aunque le recomendó evitar imitar a la artista original.

“La presentación fue buena, pero no imites a la artista… mereces una silla”.

La jueza Alenir Echeverría también expresó su sorpresa ante el talento de la concursante.

“Otra voz… estoy impactada. Esta noche tres maravillosas voces. Tú también te mereces una silla”.

“Empiezas a escribir tu historia”

El jurado Tito Larenti destacó el potencial artístico de la joven cantante y lanzó una de las frases más comentadas de la noche.

“Empiezas a escribir tu historia”.

Finalmente, Marco Veizaga resaltó el color de voz de la participante y confirmó su apoyo para que continúe en la competencia.

“Me encantaron los colores de tu voz, claro que te mereces una silla”.

Con esta última clasificación, 13 de las 16 sillas ya están ocupadas en La Gran Batalla: Duelo de Voces, por lo que las próximas galas darán paso a las batallas y al esperado Duelo de Voces, donde los participantes deberán enfrentarse directamente para mantener su lugar en la competencia.

