El chaqueño Bryan Ojeda abre la noche y se gana una silla en La Gran Batalla

La segunda noche de audiciones en vivo de La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality musical transmitido por Red Uno, comenzó con una presentación cargada de folclore.

El encargado de abrir el escenario fue Bryan Ojeda, de 29 años, proveniente de Yacuiba, quien llegó al programa con su característico sombrero chaqueño para interpretar “Ave de Cristal”, una de las canciones más representativas de Los Kjarkas.

Nervios al inicio, seguridad al cantar

Aunque ingresó al escenario visiblemente nervioso, el concursante logró ganar confianza a medida que avanzaba la canción, mostrando una interpretación que llamó la atención del jurado.

La jueza Alenir Echeverría destacó esa evolución durante la presentación y decidió brindarle su voto de confianza.

“Cuando entraste vi que estabas tremendamente nervioso, pero cuando pones un pie ahí para cantar, a medida que avanza va mejorando. Me gusta, sí merece silla”.

Opiniones divididas del jurado

Sin embargo, no todos los jueces coincidieron en la evaluación.

El jurado Tito Larenti consideró que la interpretación tuvo limitaciones vocales y decidió no apoyarlo para ocupar una silla.

“Puede ser que en tu caso te haya jugado a favor haber estado en escenarios, y eso hace que tapes tu falta de recursos vocales. Noté mucha simpleza, no merece silla”.

Por su parte, Diego Ríos y Marco Veizaga optaron por darle su voto de confianza, aunque le recomendaron trabajar en el manejo de los tonos bajos y agudos dentro de sus interpretaciones.

Un lugar entre los clasificados

Con tres votos a favor, Bryan Ojeda logró ingresar al sector de las sillas, asegurando su continuidad en la competencia y avanzando a la siguiente ronda del programa.

De esta manera, el cantante chaqueño se convirtió en el primer participante clasificado de la segunda noche, en una jornada que promete nuevas voces, sorpresas y más duelos musicales.

