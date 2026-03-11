"Es papá de cinco niños": Familia de pescador arrastrado por el río pide apoyo aéreo

Familiares, vecinos y rescatistas continúan con la búsqueda de Emilio Camargo, de 40 años, tras ser arrastrado por la creciente del río. Emilio pescaba junto a su amigo Luis Alberto Manjón, quien ya fue rescatado con vida, pero el hombre permanece desaparecido.

Su madre, Paulina Solano Chacai, relató los momentos de angustia desde que supo que su hijo no regresó a casa.

"Me llamó su esposa por la mañana y me dijo que Emilio no había llegado. Cuando llegué al río, vi el agua crecida y me invadió un miedo inmenso", contó.

Según explicó, Emilio era un pescador habitual: "Él siempre iba a pescar con su amigo, para la familia, no para vender. Yo le decía: ‘No vayas, está subiendo mucha agua’, pero no me hizo caso. Siempre fue así, impulsivo. Nunca pensé que algo así podría pasar", agregó la madre.

Emilio es padre de cinco hijos, el menor de apenas tres meses, y trabaja en tres empresas. "Mis hijos me preguntan por su papá, no saben dónde está. Yo les digo que tengamos esperanza, porque eso es lo último que se pierde", expresó Paulina.

Los rescatistas y familiares señalan que la zona donde se presume que Emilio está atrapado es extremadamente difícil de alcanzar.

"Vimos una persona del otro lado del río, en la banda de Coloradillo, pero es imposible llegar a pie o en lancha, la corriente y los palos lo hacen muy peligroso", explicó un testigo del lugar.

Por ello, la familia pide la intervención de las autoridades con rescate aéreo.

"Si viene un helicóptero, nosotros podemos hacer señales para indicarle exactamente dónde está. Cada minuto que pasa es vital. No podemos esperar más", insistió su cuñado.

Vecinos y familiares permanecen en el lugar a la espera de ayuda, conscientes de que el tiempo juega en contra. "Estamos viendo la zona con linternas, intentando ubicarlo, pero la oscuridad y la fuerza del río no nos permiten avanzar. Necesitamos que las autoridades actúen ya", añadió el hombre.

