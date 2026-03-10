“Este es el único camino”: Turbión cierra el paso a Espejos y otras comunidades en Santa Cruz

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron un turbión que dañó gravemente el único camino de acceso a la comunidad Espejos, en el municipio de El Torno, en Santa Cruz, dejando prácticamente incomunicados a sus habitantes y a otras comunidades cercanas.

Producto de la fuerza del agua, una parte de la vía se hundió generando una grieta que impide el paso de vehículos. En el lugar solo es posible circular con motocicletas y con extrema precaución, mientras los pobladores intentan realizar trabajos improvisados para habilitar un paso provisional.

“Este es el único camino para circular en vehículos, no hay otro”, señaló un poblador de la zona, quien explicó que la lluvia ocasionó el daño en la vía.

Ante la imposibilidad de transitar en motorizados, los vecinos deben caminar varios kilómetros durante aproximadamente una hora para llegar hasta el puente más cercano y poder trasladarse.

La situación también afecta a los estudiantes y trabajadores de la comunidad. “Estamos arreglando lo que se puede para poder salir a El Torno, hacer nuestras compras y que los niños puedan ir al colegio”, indicó una comunaria que junto a otras mujeres colaboraba en los trabajos de emergencia.

El turbión también dejó incomunicadas a otras comunidades cercanas como El Tigre y San Pedro, cuyos habitantes reportaron que las lluvias torrenciales dejaron varias vías intransitables.

Los vecinos piden a las autoridades municipales una pronta intervención para reparar el camino, ya que temen que la situación empeore debido a que el pronóstico anuncia la continuidad de las lluvias en la región.

Mientras tanto, los pobladores esperan que el caudal del río disminuya para poder restablecer el paso y evitar que más comunidades queden aisladas.

