Bloqueo en Yapacaní y deslizamientos cortan rutas desde Santa Cruz hacia el interior del país

Desde la terminal cruceña informaron que las empresas de transporte no están despachando buses hacia Cochabamba. La ruta hacia los Valles también se encuentra afectada por deslizamientos registrados en sectores como Bermejo y La Angostura.

Charles Muñoz Flores

10/03/2026 10:50

Bloqueo en Yapacaní deja sin viajes desde Santa Cruz al interior del país. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La salida de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz hacia el departamento de Cochabamba continúa suspendida este martes debido al bloqueo instalado en el municipio de Yapacaní, medida que cumple su segundo día consecutivo y afecta el tránsito hacia el interior del país.

Desde la terminal terrestre informaron que ninguna empresa de transporte está despachando buses en esa ruta debido a que productores arroceros y soyeros mantienen interrumpida la carretera principal que conecta Santa Cruz con Cochabamba.

La situación se complica aún más por las restricciones en otras vías alternativas. La ruta hacia los Valles cruceños se encuentra cerrada por deslizamientos registrados en sectores como Bermejo y La Angostura, lo que impide habilitar plenamente el paso por ese trayecto.

Aunque se intentó habilitar de manera condicional la ruta antigua que conecta con los Valles, las autoridades indicaron que el tránsito continúa restringido debido a los derrumbes registrados en la zona, por lo que no se ha podido restablecer el flujo normal de vehículos.

Por otra parte, la carretera hacia Tarija también permanece completamente cerrada debido a trabajos de mantenimiento en la vía, luego de los daños provocados por las inclemencias del tiempo y varios deslizamientos registrados en ese tramo.

 

