TEMAS DE HOY:
Intento de infanticidio Infanticidio Atraco

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Sigue en tiempo real el pronóstico del clima: ¿continuarán las lluvias en Santa Cruz?

El pronóstico anuncia tormentas eléctricas y precipitaciones durante la semana. Conozca qué días lloverá con más intensidad.

Charles Muñoz Flores

09/03/2026 9:41

Santa Cruz comienza la semana bajo lluvia y con pronóstico de inestabilidad hasta el viernes. FOTO: CHARMUF. Montaje CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este lunes 9 de marzo, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra inició la segunda semana del mes con lluvias y lloviznas en algunos sectores, mientras que el cielo nuboso marcará gran parte de la jornada.

Pronóstico del clima

Según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se prevé que el clima se mantenga inestable durante toda la semana, al menos hasta el viernes, con cielos nubosos y temporalmente cubiertos.

Martes: el día estará con cielos nubosos y por momentos cubiertos. Se esperan lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de posibles tormentas eléctricas.

Miércoles: las lluvias disminuirán en intensidad, aunque todavía se prevén precipitaciones durante la tarde.

Jueves y viernes: volverán las lluvias, principalmente en horas de la tarde y la noche, con probabilidad de tormentas eléctricas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD