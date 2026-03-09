Sigue en tiempo real el pronóstico del clima: ¿continuarán las lluvias en Santa Cruz?

Este lunes 9 de marzo, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra inició la segunda semana del mes con lluvias y lloviznas en algunos sectores, mientras que el cielo nuboso marcará gran parte de la jornada.

Pronóstico del clima

Según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se prevé que el clima se mantenga inestable durante toda la semana, al menos hasta el viernes, con cielos nubosos y temporalmente cubiertos.

Martes: el día estará con cielos nubosos y por momentos cubiertos. Se esperan lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de posibles tormentas eléctricas.

Miércoles: las lluvias disminuirán en intensidad, aunque todavía se prevén precipitaciones durante la tarde.

Jueves y viernes: volverán las lluvias, principalmente en horas de la tarde y la noche, con probabilidad de tormentas eléctricas.

Mira la programación en Red Uno Play