Sigue en tiempo real el pronóstico del clima: ¿continuarán las lluvias en Santa Cruz?

El pronóstico anuncia tormentas eléctricas y precipitaciones durante la semana. Conozca qué días lloverá con más intensidad.
09/03/2026 9:41
Este lunes 9 de marzo, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra inició la segunda semana del mes con lluvias y lloviznas en algunos sectores, mientras que el cielo nuboso marcará gran parte de la jornada.
Pronóstico del clima
Según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se prevé que el clima se mantenga inestable durante toda la semana, al menos hasta el viernes, con cielos nubosos y temporalmente cubiertos.
Martes: el día estará con cielos nubosos y por momentos cubiertos. Se esperan lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de posibles tormentas eléctricas.
Miércoles: las lluvias disminuirán en intensidad, aunque todavía se prevén precipitaciones durante la tarde.
Jueves y viernes: volverán las lluvias, principalmente en horas de la tarde y la noche, con probabilidad de tormentas eléctricas.
