Santa Cruz: Segunda jornada de la Gran Minga será reprogramada por las lluvias

La epidemia de chikungunya continúa en ascenso en Santa Cruz. El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado, informó que ya se registran 4.973 casos positivos en lo que va del año, con un promedio de 100 contagios diarios, lo que refleja una alta incidencia de la enfermedad.

La autoridad sanitaria también confirmó seis fallecimientos vinculados al virus y 33 pacientes internados, de los cuales cinco permanecen en estado grave en terapia intensiva.

Resultados de la primera Gran Minga

Como parte de las acciones de control, el sábado se realizó el primer día de la Gran Minga de eliminación de criaderos, que abarcó tres distritos municipales debido a que la actividad programada para el domingo fue suspendida por las lluvias.

Según Hurtado, durante la jornada participaron 1.100 personas entre personal de salud, Fuerzas Armadas, instituciones públicas y privadas.

Los resultados de la intervención fueron:

827 viviendas visitadas

58 pacientes atendidos por sospecha de chikungunya o dengue

Dos personas derivadas por patologías crónicas

612 manzanos intervenidos en 13 unidades vecinales

Los pacientes sospechosos fueron evaluados por personal médico, se les realizaron pruebas para confirmar o descartar la enfermedad y recibieron tratamiento sintomático.

Las lluvias también obligaron a suspender las tareas de fumigación previstas para los distritos 2, 5 y 6. Hurtado explicó que el equipo de salud se encuentra preparado, pero las condiciones climáticas impiden realizar el trabajo de campo.

Ante esta situación, se analiza reprogramar las intervenciones y aplicar medidas de emergencia para contener la epidemia.

Las autoridades identificaron ocho distritos con mayor incidencia de casos: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Además, se prevé ampliar el trabajo preventivo a otras zonas como los distritos 1, 4, 14 y 15, incluyendo comunidades como Paurito y Montero Hoyos, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión.

Desde el Sedes insisten en que el control del mosquito transmisor depende también de las acciones de la población. “Esta lluvia es la mejor forma de que aparezcan criaderos del mosquito. Si eliminamos recipientes con agua, llantas y botellas en desuso después de la lluvia, podemos controlar la enfermedad”, señaló Hurtado.

Entre las recomendaciones están:

eliminar recipientes que acumulen agua

usar repelente

vestir ropa que cubra brazos y piernas

evitar la exposición en horarios de mayor actividad del mosquito: de 5:00 a 8:00 de la mañana y de 17:00 a 20:00

Las autoridades advierten que la epidemia aún se mantiene en una fase de alta transmisión, por lo que piden reforzar las medidas preventivas en los hogares.

