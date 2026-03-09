Un intento de atraco protagonizado por delincuentes a bordo de una motocicleta generó alarma entre los vecinos de la avenida Piraí, a la altura del cuarto anillo, específicamente en la calle 7 de Marzo.

Según el relato de una vecina del lugar, la víctima sería una joven que aparentemente regresaba de su trabajo cuando fue interceptada por dos sujetos que circulaban en una moto.

“Era una señorita que venía con su mochila. Vimos pasar una moto dos veces y en la segunda fue cuando la atracaron”, contó la mujer, quien aseguró que los asaltos en la zona se han vuelto cada vez más frecuentes.

De acuerdo con el testimonio, los delincuentes llevaban cascos y uno de ellos presuntamente portaba un arma de fuego. Durante el hecho, vecinos salieron rápidamente a auxiliar a la joven.

“Todos salimos al instante. Un vecino le tiró una piedra al maleante y creo que con eso se asustaron, se subieron a la moto y se fueron. Parece que tiraron un disparo al piso”, relató.

La reacción de los vecinos permitió que la joven lograra escapar sin que le robaran sus pertenencias. Según la testigo, la víctima logró sujetar su mochila y su teléfono antes de huir del lugar.

Los habitantes del sector expresaron su preocupación por la inseguridad y denunciaron la falta de patrullaje policial en la zona, pese a que existen varios negocios que funcionan hasta altas horas de la noche.

“La verdad es que nunca vemos patrullas por aquí. No hay horario para los asaltos, pasan en la mañana, en la tarde o en la noche”, lamentó la vecina.

