Gobierno propone diálogo con productores del Norte Integrado tras bloqueo en Santa Cruz

En medio de las demandas del sector agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua anunció la apertura de una mesa de diálogo permanente con productores del Norte Integrado de Santa Cruz para consensuar la aplicación del Decreto Supremo 5547.

La decisión se da luego de varias reuniones sostenidas con el sector, con el objetivo de atender sus demandas y buscar acuerdos frente a los bloqueos instalados en la región.

“El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, ante el bloqueo de caminos en el departamento de Santa Cruz, aclara que esta cartera de Estado ha sostenido varias reuniones con el sector productor del Norte Integrado, con todos los gremios con legítima representatividad, con el objetivo de atender sus demandas y llegar a consensos en torno a la aplicación del D.S. 5547”, señala un comunicado oficial.

Como parte de la agenda de diálogo, los viceministros de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Integral, Karel Rivero, y de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, se trasladarán al Norte Integrado el martes 10 de marzo para avanzar en los acuerdos.

Posteriormente, el jueves se instalarán mesas de trabajo con los productores, mientras que el viernes se prevén visitas directas a las industrias.

Buscan mejorar la negociación de los productores

Según el comunicado, el objetivo es que los propios dirigentes y productores tengan mejores opciones de negociación y se reduzca la intermediación.

Piden suspender los bloqueos

La cartera de Estado recordó que su labor se centra en el apoyo a los pequeños productores y el abastecimiento interno, aunque aseguró que también se gestionó la participación de otros ministerios para atender las distintas demandas del sector.

Las autoridades exhortaron a los movilizados a levantar los bloqueos y pidieron a las bases verificar la representatividad de sus interlocutores, con el fin de que los beneficios lleguen directamente a los productores y no respondan a intereses particulares o políticos.

