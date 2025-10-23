Sector salud radicaliza bloqueo en El Torno por sueldos adeudados

El conflicto en el municipio de El Torno se agudiza. En su segundo día de protestas, el sector salud decidió radicalizar las medidas de presión bloqueando completamente el paso vehicular con promontorios de tierra, en reclamo por el pago de cuatro meses de sueldos atrasados.

Los trabajadores aseguran que la medida será indefinida hasta recibir una respuesta concreta a su pliego petitorio.

“La medida es indefinida, no podemos seguir viviendo sin sueldo, son cuatro meses así que por eso estamos masificando la medida de presión y pedimos a las autoridades que se pongan la mano al pecho, vamos a seguir”, expresó una de las manifestantes, quien además pidió comprensión a la población por las molestias ocasionadas.

La jornada de ayer, miércoles, representantes de las autoridades municipales y del sector salud sostuvieron un encuentro, pero no lograron llegar a un acuerdo.

“Ayer estuvieron las autoridades pero no nos dieron una propuesta que nos convenza, no vinieron con una solución, así que por lo tanto no hay acercamiento”, agregó.

Los bloqueadores señalaron que esta vez no otorgarán cuartos intermedios y que mantendrán las medidas hasta obtener una respuesta satisfactoria.

“A la población, disculpas, pero que nos entiendan que estamos tantos meses sin sueldo; tenemos hijos y familias que sostener”, añadió.

Mientras tanto, el tránsito en la zona se encuentra totalmente paralizado, afectando a transportistas y vecinos del municipio.

