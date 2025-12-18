Transporte en La Paz se pronuncia por nuevo precio del combustible

Limber Tancara, dirigente del Transporte Libre de La Paz, informó este jueves que, luego de un ampliado de emergencia realizado en horas de la madrugada, su sector resolvió aplicar una nueva tarifa de 5 bolivianos en el costo del pasaje.

La dirigencia señaló que la decisión responde al impacto económico que generan las recientes disposiciones gubernamentales y no descartó asumir nuevas medidas en las próximas horas.

“En coordinación con nuestro sistema interprovincial, bajo el Decreto de la Gobernación 102, vamos a indicar que se homologue con los diferentes entes de provincia para una nivelación tarifaria dentro del transporte interprovincial, en coordinación con nuestros compañeros del sector provincial”, manifestó Tancara.

A nombre del sector del Transporte Libre, el dirigente pidió disculpas a la población y a los usuarios del transporte público, aclarando que este incremento no es responsabilidad del autotransporte, sino consecuencia directa de las medidas asumidas por el Gobierno, las cuales —dijo— afectarán al país.

“Es responsabilidad de un Gobierno que quiere amedrentar a los sectores más desprotegidos, a los sectores populares del territorio nacional; quieren hacer confrontar al transportista con los usuarios”, afirmó.

Asimismo, Tancara hizo un llamado a la población a manifestarse contra estas medidas. Señaló que existen otras alternativas y recordó que en su momento presentaron al Gobierno un cronograma de trabajo, en el que se proponía el cambio de la matriz energética al 100% del parque automotor, tanto a nivel departamental como nacional; sin embargo, indicó que no fueron escuchados.

“Hacemos un llamado a la población: manifiéstense. El culpable está en la Casa Grande del Pueblo. Ellos quieren provocar enfrentamientos y el transporte no va a retroceder ni un centímetro hasta reivindicar nuestros derechos”, puntualizó.

Finalmente, señaló que no solo se estaría levantando la subvención a la gasolina y al diésel, sino que el decreto establece que los privados podrán importar hidrocarburos y comercializarlos a un precio más alto.

“En este momento, el Transporte Libre a nivel departamental está elevando el pasaje a 5 bolivianos, a 6,50 bolivianos en la modalidad trufi, y en el ámbito interprovincial de la misma manera. Pedimos a los sectores sociales, a la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos y sectores productivos que se manifiesten”, concluyó.

