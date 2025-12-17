¡Alerta! Reportan la fuga de dos reos de alta peligrosidad de la cárcel de Chonchocoro

Este miércoles, autoridades policiales reportaron la fuga de dos reclusos de alta peligrosidad del penal de Chonchocoro, ubicado en el departamento de La Paz. Se trata de dos ciudadanos de nacionalidad brasileña, presuntos integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), una organización criminal de alcance internacional.

De acuerdo con la información preliminar, la fuga se habría producido alrededor de las 03:00 de la madrugada. Los reos fueron identificados como De Olivera Jangledson y Oscar Junio Terra Días de Floriano.

Según los primeros reportes, ambos extranjeros habrían utilizado una escalera para escalar los muros del recinto penitenciario, por lo que no se descarta la posible complicidad interna; sin embargo, esta versión aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades competentes.

En cuanto a los antecedentes, se conoce que De Olivera Jangledson estaría implicado en al menos 10 asesinatos, entre ellos la muerte de Willy Pedraza Rivero. Por su parte, Terra Días de Floriano fue trasladado hace pocas semanas desde la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, donde habría estado involucrado en el asesinato de otro reo, vinculado al caso del juez Wilber Cruz, asesinado en el departamento de Cochabamba.

La Policía Boliviana activó un operativo de búsqueda y captura a nivel nacional para dar con el paradero de estos sujetos, considerados de alta peligrosidad. Se aguarda un informe oficial en las próximas horas por parte de las autoridades policiales.

