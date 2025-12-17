La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) logró la aprehensión de un hombre, considerado el principal sospechoso, en relación con el brutal triple crimen ocurrido en una propiedad ganadera ubicada a 190 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, cerca de la localidad de Abapó.

El horrendo hecho conmocionó a la comunidad ganadera tras el hallazgo de tres cuerpos sin vida en el patio de la estancia San Jorge, a unos 50 kilómetros de Abapó.

Las víctimas y el descubrimiento

Las víctimas fueron identificadas como: Honorato Gemi (57 años), dueño de la propiedad; María Amparo Morón (50 años), su esposa; y Erlan, uno de los vaqueros del lugar.

Los cuerpos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición por un vecino, lo que sugiere que el crimen ocurrió entre cuatro y cinco días antes del hallazgo.

Las autoridades confirmaron signos de violencia y la presencia de impactos de bala en las víctimas. Alejandro Gemi, hijo del dueño de la estancia, detalló que su padre presentaba un disparo a nivel del tórax, mientras que su madrastra tenía un impacto de bala en el cuello. En la propiedad, la Felcc recolectó varios casquillos, indicando el uso de armas de fuego comunes en áreas rurales.

La pista del vaquero fugitivo y el vehículo

Desde el inicio de las investigaciones, las sospechas de los familiares se centraron en un vaquero recién contratado que había llegado a la propiedad el día del crimen.

"La sospecha que tenemos es que había venido otro vaquero a trabajar, no tenemos ninguna información de él... Solamente sabemos que llegó ese día y se vinieron hacia acá. Mi padre salió a la carretera a recibirlos y entraron y eso", relató Alejandro Gemi, hijo de Honorato Gemi.

Esta hipótesis se reforzó con el hallazgo de la camioneta del dueño de la estancia, un vehículo que el sospechoso habría utilizado para huir. La camioneta fue encontrada abandonada a unos 20 kilómetros de la propiedad, sugiriendo que el escape pudo haber sido truncado.

Captura y solicitud de justicia

En un reciente operativo realizado en varias propiedades de la zona, la Felcc logró la captura del sospechoso, quien quedó en calidad de aprehendido. Tanto el Ministerio Público como la Policía trabajan intensamente para esclarecer el móvil del triple asesinato y determinar si existen otros implicados en el caso.

La familia de las víctimas, consternada por el violento hecho que enluta a dos hogares de ganaderos, ha pedido a las autoridades que se garantice una investigación completa. "Pedimos que se esclarezca este hecho, que no nos dejen", expresó Alejandro Gemi.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, en Santa Cruz, para la autopsia de ley.

