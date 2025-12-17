Presidente Rodrigo Paz enciende el árbol navideño en Plaza Murillo

Este martes por la noche, el presidente Rodrigo Paz participó del tradicional encendido del árbol navideño en la Plaza Murillo, ante la presencia de miles de personas que disfrutaron de una jornada festiva en el centro político del país.

El evento, que marcó el inicio oficial de las celebraciones de fin de año en la sede de gobierno, estuvo acompañado de música en vivo, nieve artificial y un imponente despliegue de luces, generando una atmósfera cargada de esperanza y unión familiar.

Durante el acto, el monseñor Percy Galván estuvo presente para impartir la bendición al mandatario, así como a los niños y familias que asistieron a la actividad.

“Estamos aquí para hacer la bendición del árbol de Navidad, pero también queremos bendecir a cada uno de los bolivianos junto a nuestro señor presidente y su familia”, manifestó el monseñor.

En ese momento, Galván obsequió al presidente una Biblia y a su esposa un rosario, los cuales según indicó se encuentran bendecidos por el papa León XIV.

Finalmente, el presidente Rodrigo Paz dirigió un mensaje a la población boliviana, en el que resaltó la importancia y el valor de la familia, y afirmó que, pese a los momentos difíciles que atraviesa el país, la unidad permitirá salir adelante.

“Quiero agradecer las palabras de nuestro monseñor, la fe, la Biblia que me ha regalado y el rosario entregado a mi señora esposa. Todo ello se basa en una enseñanza y en la verdad, esa verdad que nos ayudará a ser libres. Por eso, en estas Navidades, la verdad tiene que hacer libre a Bolivia y darle un mejor futuro a la familia boliviana”, manifestó Paz.

Mira la programación en Red Uno Play