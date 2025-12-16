TSE confirma 14 partidos y 29 alianzas inscritas rumbo a las elecciones subnacionales 2026

Este martes, el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, informó en una entrevista en el programa El Mañanero de Red Uno que hasta la medianoche del lunes se registraron y confirmaron su participación 14 partidos políticos de alcance nacional y 29 alianzas.

“El plazo se venció ayer a las 12 de la noche. Hasta esa hora se han registrado 14 partidos políticos que han comunicado su decisión de participar, además de 29 alianzas conformadas entre partidos y agrupaciones ciudadanas para los distintos niveles de elección, tanto departamental como municipal”, explicó Arteaga.

El secretario señaló que el TSE cuenta con un plazo de tres días para realizar la revisión técnica y legal de la documentación presentada, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Tras ese proceso, la Sala Plena emitirá un pronunciamiento aceptando o rechazando las inscripciones.

El siguiente paso será el registro de candidatos, que iniciará el 17 de diciembre y concluirá el 22, precisó Arteaga, quien además recordó que existen partidos políticos obligados a participar en este proceso electoral debido a que no lo hicieron en las elecciones generales anteriores.

“Deben participar sí o sí, porque la no participación en procesos consecutivos puede derivar en la cancelación de su personería jurídica”, advirtió.

Finalmente, informó que se habilitará un sistema informático para el registro virtual de candidaturas, el cual permitirá a los tribunales electorales controlar la alternancia y paridad, además de verificar de manera digital la documentación y los requisitos de cada postulante.

