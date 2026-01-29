Rodrigo Paz sostendrá reuniones con mandatarios y empresarios en Panamá

El presidente Rodrigo Paz tiene previsto sostener este jueves entre seis y ocho reuniones bilaterales con mandatarios y empresarios internacionales, en el marco de su participación en el Foro Económico de la CAF, que se desarrolla en Panamá.

De acuerdo con la agenda oficial del Foro Económico de la CAF, el mandatario participará en el espacio denominado “Foro Bolivia Hoy”, programado para las 15:00 (hora boliviana), donde expondrá la política gubernamental orientada a una mayor apertura internacional del país.

En este segundo día del Foro, Paz explicará las medidas que viene impulsando su gobierno para fortalecer la inserción de Bolivia en los mercados internacionales y promover la llegada de inversiones extranjeras al país.

Previo a su participación oficial en el foro, el presidente tiene previsto sostener entre seis y ocho reuniones bilaterales de diversa índole con mandatarios y representantes del sector empresarial internacional.

Estas reuniones se desarrollarán con el acompañamiento de los ministros de Economía, Planificación del Desarrollo, Relaciones Exteriores e Hidrocarburos, quienes forman parte de la delegación oficial boliviana que asiste al evento.

El Foro Económico de la CAF reúne a autoridades gubernamentales, organismos multilaterales y representantes del sector privado, con el objetivo de analizar los desafíos económicos y las oportunidades de inversión en la región.

