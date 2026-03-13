Paz califica la captura de Marset como un “hecho histórico”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y calificó el operativo policial como un “hecho histórico” para el país y la región.

Durante una conferencia de prensa desde La Paz, el mandatario destacó el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad y señaló que la detención de Marset representa un golpe importante contra las estructuras del crimen organizado que operan en Sudamérica.

“Un hecho histórico para la región y la humanidad. Uno de los narcotraficantes más grandes del continente ha caído bajo el rigor y capacidades del Estado”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente también agradeció la cooperación de países vecinos y organismos internacionales, que —según indicó— contribuyeron en el proceso de investigación que permitió ubicar y detener al narcotraficante.

Paz remarcó que la captura de Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra las mafias internacionales, y aseguró que el Gobierno continuará fortaleciendo las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Esta no es una victoria del Gobierno nacional, es una victoria de todos los bolivianos y las bolivianas”, señaló.

Antecedentes

El supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en Bolivia este viernes, según confirmó a EFE una autoridad de combate al narcotráfico, en un operativo realizado en la región de Santa Cruz en el cual habría otras tres personas aprehendidas y varias armas incautadas.

Marset está prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas para su captura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este).

Está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y también es requerido por la justicia de Bolivia, Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Europol e Interpol.

El operativo policial de captura se efectuó durante la madrugada en el barrio Las Palmas, zona de un antiguo mercado popular, sin que todavía se conozcan más detalles de parte de las autoridades bolivianas.

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