Espinoza: “Sabíamos que podía haber resistencia, pero el corredor sigue avanzando”

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, confirmó que el Gobierno sostuvo una reunión de coordinación en Palacio Quemado mientras continúan los operativos del corredor humanitario y los enfrentamientos en el sector de Caracollo

La mañana de este sábado, autoridades del Ejecutivo participaron en un gabinete de emergencia desarrollado en Palacio Quemado, en medio de la escalada de conflictos y los operativos para garantizar el paso del corredor humanitario entre Oruro y La Paz.

Foto: Ministro de Economía, Gabriel Espinoza. Red Uno.

Desde puertas de Palacio, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, confirmó que la reunión tuvo carácter de coordinación entre las distintas carteras de Estado y abordó la situación de conflictividad que atraviesa el país, especialmente los enfrentamientos registrados en Caracollo.

“Sabíamos que podía haber alguna resistencia, pero el corredor sigue avanzando, el operativo está en funcionamiento y vamos a ver cómo evoluciona”, declaró la autoridad al salir del encuentro.

Mientras se desarrollaba la reunión, en Plaza Murillo permanecía el resguardo policial y militar, con presencia de efectivos de la Policía Militar, carros Neptuno y vehículos oficiales, aunque con menor tensión debido a la ausencia de marchas durante esta jornada.

El operativo del corredor humanitario continúa avanzando en distintos puntos del altiplano con el objetivo de garantizar el traslado de alimentos, medicamentos, combustible y oxígeno hacia La Paz y El Alto, pese a la resistencia de algunos sectores movilizados en rutas bloqueadas.

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