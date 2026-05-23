Revise el mapa de transitabilidad: persisten los bloqueos en carreteras del país

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizó este sábado 23 de mayo el mapa de transitabilidad de la Red Vial Fundamental (RVF), reportando múltiples carreteras no transitables y con restricciones vehiculares debido a bloqueos y conflictos sociales registrados en diferentes regiones del país.

Según el reporte oficial, los departamentos más afectados por las medidas de presión son La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, donde persisten decenas de puntos de bloqueo que interrumpen la circulación de vehículos particulares, transporte pesado y buses interdepartamentales.

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En La Paz se reportan bloqueos en sectores como Río Seco, Achiri, Patamanta, Botijlaca, Guaqui, Sica Sica y el peaje de la autopista La Paz-El Alto, entre otros puntos.

Mientras tanto, en Oruro continúan cerradas varias rutas por bloqueos en sectores como Caihuasi, Curahuara de Carangas, Puente Desaguadero, Challapata y Machacamarquita.

En Cochabamba también se mantienen interrupciones en diferentes tramos, principalmente en Colomi, Vinto, Shinahota-Chimoré, Puente Lope Mendoza y Cruce Epizana-Totora.

Por su parte, en Santa Cruz siguen los bloqueos en el ingreso a San Julián, Puerto Banegas y cercanías del puente Ichilo, mientras que en Potosí persisten cortes de ruta en Ventilla, Betanzos, Challamayu y otros sectores.

La ABC informó además que algunos tramos presentan restricciones vehiculares o circulación con desvíos debido a trabajos de mantenimiento y condiciones climáticas.

Las autoridades pidieron a la población verificar el estado actualizado de las carreteras antes de emprender viajes, especialmente en trayectos interdepartamentales donde continúan las medidas de presión.

Asimismo, recomendaron consultar permanentemente el mapa oficial de transitabilidad habilitado por la ABC para conocer cambios en tiempo real y evitar contratiempos en carretera.

Para emergencias o consultas, la entidad habilitó la línea gratuita 800-10-7222 y el número de WhatsApp 71219232.

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